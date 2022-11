Johnny Depp di nuovo single: altro drama documentary in arrivo?

Ma che combini Johnny? Depp ci spiazza ancora e stavolta il colpo di scena non è in tribunale (anche se ci gira intorno): sarebbe finita la storia d’amore tra il divo di Hollywood e il suo avvocato, Joelle Rich. Una favola lampo che sarebbe bruciata così in fretta da spazzare via il sogno di un grande amore nel giro di poche settimane…

Johnny Depp torna single

Foto Getty Images | Andreas Rentz – Johnny Depp

Johnny Depp torna single e si lascia alle spalle il legame con Joelle Rich, avvocato che lo aveva difeso nella battaglia legale per diffamazione (persa) contro il Sun nel Regno Unito.

La love story aveva catturato subito l’attenzione dopo la notizia, poi rivelatasi falsa, della liaison tra l’attore e la sua altra consulente legale, Camille Vasquez, celebre per averlo difeso nella causa contro Amber Heard portandolo al clamoroso trionfo in aula.

Insomma, non sembra esserci pace nel cuore del divo più tenebroso di Hollywood, mentre intorno tanti avrebbero fatto marcia indietro tornando “tra le sue braccia” proprio dopo il processo che lo ha visto vincere sull’ex moglie davanti a milioni di spettatori in streaming.

La relazione tra Johnny Depp e Joelle Rich sarebbe durata soltanto pochissimi mesi, il tempo di un’estate (forse anche meno) e la curiosità sul motivo della rottura non smette di mordere le colonne del gossip. C’è chi parla di una decisione della star e chi, invece, sostiene che si siano detti addio dopo aver compreso di essere incompatibili.

Al momento, quello che appare chiaro è che l’attore non sia ancora riuscito a trovare la sua anima gemella. Il volto di Pirati dei Caraibi, sul fronte sentimentale, starebbe faticando non poco per rifarsi una vita dopo la passione travolgente e scottante con Amber Heard (finita anche al centro di un documentario sul costosissimo divorzio)…

Dobbiamo forse aspettarci un altro drama documentary in arrivo sulla fine del più recente amore? Difficile, ma non impossibile da credere… Non ci resta che aspettare la prossima puntata, e chissà quali ingredienti in salsa rosa potrebbe riservarci, magari con un altro inaspettato scoop all’orizzonte…