E se Johnny Depp fosse innamorato? No, non è chi pensate...

Johnny Depp, archiviato il successo legale che lo ha visto vincere nel processo del secolo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, avrebbe trovato l’amore. E no, non è la donna a cui tutte state pensando, nonostante anche lei sia lontana anni luce dal set…

Chi è la fidanzata di Johnny Depp secondo le cronache rosa

La nuova fidanzata di Johnny Depp, secondo le cronache rosa tra Regno Unito e America, sarebbe una donna “insospettabile” tra i contatti dell’attore.

Recentemente, il divo di Hollywood ha vinto una causa contro la ex moglie Amber Heard – il cui divorzio è diventato persino un documentario -, in un processo che ha tenuto incollati agli schermi milioni di spettatori in tutto il mondo.

Foto Shutterstock | Matteo Chinellato

Al suo fianco, fino al trionfo in aula, c’era Camille Vasquez, legale che lo ha difeso portandolo a vincere nonostante le accuse dell’attrice. Ma no, non è lei la dolce metà della star, in barba a tutti i gossip esplosi dopo averli visti piuttosto vicini e complici in aula…

Ebbene, secondo i ben informati nel cuore del volto di Pirati dei Caraibi ci sarebbe un’altra e si trattarebbe di Joelle Rich, suo avvocato nella battaglia in tribunale (persa) nel Regno Unito contro il The Sun per diffamazione.

Joelle Rich, britannica, ha due figli e il suo matrimonio sarebbe finito per l’amore sbocciato con l’attore. Lei non è famosa sul set, ma tra le aule di giustizia: il suo studio legale ha rappresentato addirittura Meghan Markle nella causa della duchessa contro la stampa inglese…

Secondo i tabloid, tra Johnny Depp e Joelle Rich ci sarebbe una “alchimia smisurata“. E noi ci prepariamo già ad assaporare questo nuovo capitolo di passione…