In che senso Johnny Depp con Rihanna? Lui è il primo nella storia a...

Johnny Depp e Rihanna insieme, in che senso? Da qualche ora circola una notizia che ci fa dire “wow”, farcita con una chicca davvero imperdibile: pare che il divo di Hollywood sarà il primo nella storia a…

Johnny Depp con Rihanna: cosa sappiamo della strana coppia

Foto Instagram @ririgalbadd – Rihanna

Johnny Depp e Rihanna “strana coppia” nel cuore di Hollywood, ma no, non è come pensate. Il celebre volto di Pirati dei Caraibi e la stella del pop sono insieme ma per un importante progetto che vedrà l’attore detentore di un primato: sarà il primo uomo a comparire nell’attesa sfilata della linea di lingerie Savage X Fenty di Rihanna.

La notizia arriva da Tmz (che in queste ore sta anche parlando della decisione di Depp di non dare un centesimo alla ex moglie Amber Heard nella causa per diffamazione) e fa il giro del mondo, scatenando la curiosità dei fan.

Se è vero che lo vedremo in chiave inedita a recitare sul set di Jeanne du Barry di Maïwenn nei panni di re Luigi XV, i panni che indosserà per l’occasione con Rihanna saranno sicuramente una vera sorpresa!

Fonti ben informate svelano che Johnny Depp porterà in passerella alcuni dei più quotati capi della linea maschile di Savage, il primo “maschietto” a ricoprire questo ruolo nella storia delle collezioni targate Rihanna.

E preparatevi, perché non è tutto: pare proprio che lo show non sarà affatto “esclusivo” e blindato, tanto che verrà distribuito in streaming il 9 novembre su Amazon Prime!

Tra le star attese anche Cara Delevingne (tornata in scena dopo lo strano mistero che aveva scosso il gossip), pronta a prendersi i riflettori insieme al divo del cinema.

Al netto di tutte le anticipazioni possibili, finora circolate, non è chiaro quale sarà l’esatto tenore dei capi indossati dall’attore. Sicuramente, affermano ancora fonti oltreoceano, sfilerà nella cornice di un’alta carica di stile e sensualità, con elementi particolarmente chic che già fanno venire l’acquolina in bocca a milioni di fan…

Nel frattempo, mentre i rumors parlano anche di una nuova fiamma inaspettata per Johnny Depp, sembra che sia del tutto intenzionato a non mollare un millimetro del suo patrimonio alla ex consorte che lo accusò di violenze. Il processo più seguito di tutti i tempi è concluso, ma tira ancora una forte aria di battaglia dura a spegnersi…