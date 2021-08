Innamorata del bianco, specialmente in estate, non sorprende che Jennifer Lopez abbia scelto uno splendido paio di pantaloni total white per un appuntamento in famiglia con Ben Affleck e la figlia Emme.

Jennifer Lopez in bianco per un appuntamento in famiglia

Lo scatto risale infatti a un paio di giorni fa, quando la coppia del momento è stata avvista al Craig’s, il famoso ristorante di West Hollywood, insieme a Emme, la figlia di Jennifer Lopez. Per l’occasione, la star ha indossato i pantaloni bianchi più freschi dell’estate 2021 in una silhouette leggermente oversize, per un effetto ancora più chic ed elegante!

Foto Instagram | ibennifer

L’accessorio da 45 mila dollari che non passa inosservato

A completare il look casual chic della popstar non poteva mancare un prezioso accessorio, forse un dono di Ben Affleck per il suo compleanno, una lunga collana con chiave d’oro, simbolo della loro storia d’amore, che pare sia costata la modica cifra di 45mila dollari. Infine, una borsa grigia e le ciocche caramello, naturali e morbide, a incorniciare il viso di JLo.

Foto Instagram | ibennifer

Un appuntamento in famiglia…con Emme!

Anche la giovanissima Emme ha cominciato a seguire un suo personalissimo stile, lontano da quello di mamma e molto originale. Per l’occasione, ha indossato pantaloncini dipinti con schizzi e una flanella abbottonata, con un paio di Converse bianche. Maglione scuro e pantaloni neri, Ben Affleck ha puntato sul suo fascino naturale con un look semplice ma vincente!

JLo e Ben Affleck, forse in cerca di una nuova casa

Tra appuntamenti in famiglia e passeggiate mano nella mano in Italia, il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e JLo è ormai ufficiale. Pare, infatti, che la coppia dell’estate 2021 sia già in cerca di una residenza a Los Angeles. Si vocifera che pochi giorni fa siano andati a visitare una villa da 85 milioni di dollari a Beverly Hills, ma ancora è chiaro se la dimora super lussuosa sia esclusivamente per JLo o la futura residenza della coppia!