Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggiano San Valentino con un tatuaggio di coppia

L’amore non si festeggia solo a San a Valentino, ed i Bennifer lo sanno bene: quale modo migliore di ribadire e rafforzare il concetto, se non quello di incidersi sulla pelle una romantica dedica letteralmente a vita?

La più acclamata coppia di neosposi del momento ha infatti deciso di celebrare la festività suggellando il loro per sempre con un tatuaggio di coppia, come rivela l’album fotografico condiviso dalla stessa Jlo proprio nella data del 14 Febbraio.

Il regalo di Jlo per Ben Affleck: ecco il loro tatuaggio di coppia

Jennifer Lopez – Foto Instagram @jlo

L’artista ha deciso di tatuare sul costato il simbolo dell’infinito, rigorosamente accompagnato da una freccia che pare voler evocare quella di cupido e dal suo nome insieme a quello del marito. Per Ben Affleck, invece, le frecce sono ben due e le iniziali dei rispettivi nomi spiccano tra di esse.

A seguire il dolce scatto, tutta una serie di foto che ritraggono i due felici come non mai. La didascalia scelta dall’artista per introdurre il post sul suo account Instagram, poi, cita romanticamente la parola “Commitment“, ossia “impegno”. Lo stesso che i due si sono promessi dopo aver trascorso fin troppo tempo lontani prima di ritrovarsi.

D’altronde come si dice? “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ed il loro sembra davvero essere tornato per restare.