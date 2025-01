Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’accordo sul divorzio e l’incredibile retroscena sulla divisione dei beni

Ecco come è stato diviso il ricco patrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck che dopo il divorzio hanno trovato un accordo sulla spartizione dei beni.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trovato l’accordo sul divorzio e la notizia è rimbalzata sulle pagine di tutti i rotocalchi di mezzo mondo, i Bennifer si dicono definitivamente addio dividendo il ricco patrimonio, ma come?

Dopo solo due anni dal matrimonio i due divi sono arrivati al capolinea e Jennifer Lopez aveva annunciato di voler divorziare da Ben Affleck motivando la decisione a causa di differenze di carattere inconciliabili.

L’attore e la regina del pop ci avevano riprovato dopo sei anni, ma nemmeno stavolta le cose sono andate bene, fino al tracollo e alla decisione di lasciarsi, nonostante il grande amore che avevano dimostrato l’un per l’altro. La data ufficiale dello scioglimento del matrimonio è stata fissata per il 20 febbraio 2025 ma i Bennifer hanno fatto in fretta ad accordarsi sulla divisione dei beni, scopriamone i dettagli.

L’accordo sul divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, a chi andranno i beni in comune

Si erano sposati il 20 agosto del 2022 con una grande cerimonia a Las Vegas e i loro fan erano andati in visibilio sognando il grande amore che fa giri immensi e poi ritorna quando meno te lo aspetti… Ma la coppia è scoppiata (di nuovo) molto presto, dopo solo due anni di convivenza.

E ancora più presto l’attore e la cantante sono riusciti a trovare un accordo evitando dolorose battaglie legali. Segno forse che tra i due l’affetto è rimasto. Cosa succederà del tatuaggio di coppia fatto a San Valentino per giurarsi amore eterno. E come si spartiranno in patrimonio?

Secondo il tabloid statunitense Tmz JLo e Ben non hanno intenzione di speculare l’uno sull’altra ma ciascuno manterrà ciò che ha comprato e acquisito per proprio conto durante il pur breve periodo della loro unione.

Il retroscena sulla rottura è che i due si amerebbero ancora ma che non riescono a dividere la vita insieme. Probabilmente è per questo affetto di fondo che ancora li unisce che la divisione dei beni è stata velocissima, con un accordo che consente a Ben Affleck e Jennifer Lopez di tenere per sé quello che è stato comprato durante il matrimonio, compresi i proventi delle rispettive attività a Hollywood.

Va specificato che nessuno manterrà l’altro con un assegno di mantenimento, le loro strade semplicemente si divideranno da buoni amici. D’altronde stiamo parlando di artisti che hanno le spalle coperte a livello economico. E Jennifer Lopez rinuncerà al cognome dell’ormai ex marito.

Ben Affleck manterrà la propria quota nella società di produzione Artists Equity creata nel 2022 con Matt Damon. Invece per quanto riguarda la villa comprata dalle due star a Los Angeles, del valore di 61 milioni di dollari, resta attualmente in vendita ma finora non ci sarebbero dei compratori.