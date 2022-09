Jennifer Aniston ha rivelato qual è il suo allenamento dove brucia tantissime calorie

Il segreto di Jennifer Aniston per restare in forma

Se immaginate che la splendida attrice 52enne Jennifer Aniston, per restare in forma, faccia chilometri di corsa e sudi in palestra, state sbagliando di grosso.

Il segreto del workout scelto da Jennifer per essere così sorprendentemente bella e in forma a 52 anni, è il pilates! Gli esercizi di pilates (senza macchinari) possono essere fatti da ognuna di noi anche a casa.

Lo ha confessato lei stessa durante una recente intervista rilasciata a Bustle. Scendiamo nei dettagli.

Jennifer Aniston sceglie il pilates, ma di cosa si tratta?

Foto Instagram @jenniferaniston

Il pilates è stato creato da Joseph Hubertus Pilates nel 1920 ed è stato precedentemente indicato come “Esercizio correttivo”. L’intenzione originale dietro il metodo di esercizio era imparare a controllare il corpo in modo efficiente, collegando la mente al corpo.

Questo controllo si sviluppa grazie agli esercizi destinati ad allungare, rafforzare ed equilibrare il corpo che vengono fatti con respiri focalizzati e controllati.

Le lezioni di pilates si possono svolgere su un tappetino (e quindi anche a casa) o grazie a macchinari adatti chiamati Reformer, completo di attrezzi come molle, cinghie e un carrello scorrevole.

Il pilates, come dimostra l’esempio di Jennifer Aniston, nonostante non faccia sudare, fa dimagrire pancia e cosce.

Il pilates fa dimagrire, ecco perché Jennifer Aniston è sempre in forma

Foto Instagram @jenniferaniston

Questa non è la prima volta che l’attrice esprime il suo amore per il Pilates.

Ma non è stato amore a prima vista, come confessa l’attrice: “Ho provato a fare Pilates 20 anni fa, e non ci riuscivo”, ha detto di recente a Bustle. “Per me, è tutta una questione di insegnante – devi avere un insegnante davvero bravo, perché può essere un po’ noioso”, ha spiegato. “Se hai un insegnante eccellente e ne capisci la bellezza, è come una meditazione commovente.”

Il pilates aiuta a costruire una propria forza, flessibilità e consapevolezza mentale. Gli studi dimostrano anche che migliora la forma cardiorespiratoria e diminuisce il rischio di lesioni.

Se vuoi provare anche tu il pilates sul tappetino da fare comodamente a casa, troverai su YouTube tantissimi tutorial adatti.

Se invece hai intenzione di esercitarti con il pilates con i Reformer, dovrai trovare una palestra adatta nella tua città.