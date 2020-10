Bellezza

Il taglio di capelli più imitato al mondo? Quello di Jennifer Aniston in Friends: vince anche su Kate e Meghan Soprannominato "The Rachel", il look hair di Jennifer Aniston in "Friends" è diventato una vera e propria icona, imitato ancora oggi