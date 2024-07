Isole Toscane, le escursioni in barca per scoprire le meraviglie di questi gioielli del Mediterraneo

Scopri le meraviglie delle escursioni in barca alle Isole Toscane: itinerari e consigli per esplorare questi gioielli dell’Arcipelago Toscano.

Le Isole Toscane, incastonate nel Mar Tirreno, sono un vero gioiello del Mediterraneo. Le isole che compongono l’Arcipelago sono sette: l’Elba, l’isola del Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Gorgona e Giannutri. Esplorare in barca le Isole Toscane è senza dubbio uno dei modi migliori per apprezzarne la loro bellezza incontaminata e la ricchezza storica.

Ogni isola ha le sue peculiarità, che emergono prepotentemente quando si naviga lungo le loro coste. Che si tratti di una giornata di snorkeling tra i fondali di Capraia, di un tuffo nelle acque cristalline del Giglio o di un’escursione tra le grotte marine di Elba, ogni momento trascorso in queste Isole lascia un ricordo indelebile e le rende una meta di viaggio perfetta per l’estate 2024.

Escursioni in barca alle Isole Toscane

Per scoprire le Isole Toscane e le loro bellezze naturali sono disponibili diverse tipologie di tour in barca. Una delle opzioni più popolari sono le escursioni giornaliere, che consentono di esplorare diverse Isole Toscane in un solo giorno. Solitamente prevedono soste per il bagno, lo snorkeling e il pranzo a bordo.

Molte compagnie locali offrono escursioni in barca di un giorno o di mezza giornata alle Isole Toscane con partenza dai porti di Livorno, Piombino, Castiglione della Pescaia e Porto Santo Stefano. Chi desidera vivere un’esperienza più prolungata può noleggiare una barca a vela o un catamarano con o senza skipper e programmare un itinerario personalizzato tra le varie Isole Toscane.

Isola d’Elba, la più grande delle Isole Toscane

L’Elba, tra le isole più belle d’Italia, è la più estesa delle Isole Toscane ed è celebre per la sua storia legata a Napoleone Bonaparte, che qui fu esiliato nel 1814. Navigando attorno all’isola, si possono ammirare le sue coste frastagliate, intervallate da incantevoli baie e spiagge di sabbia bianca, le scogliere a picco sul mare e i pittoreschi borghi costieri.

Un’escursione in barca consente di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili, come la suggestiva spiaggia di Fetovaia, protetta da promontori rocciosi, o la cala di Pomonte, dove giace il relitto di un mercantile affondato, meta ideale per lo snorkeling.

Puoi visitare spiagge segrete e calette come la Spiaggia di Peducelli, una piccola insenatura con acque cristalline, la Spiaggia di Buzzancone, una baia con ciottoli colorati, e la Spiaggia di Fonza, una splendida insenatura rocciosa.

Le coste dell’Elba sono caratterizzate da imponenti falesie che si gettano a picco nel mare. Da non perdere sono le spettacolari Grotte di Terra Murata, un complesso di cavità naturali scavate nell’arenaria dal moto ondoso. Durante un giro in barca, è possibile ammirare da vicino gli isolotti che circondano l’Elba, come l’Isola di Palmaiola e l’Isola di Cerboli.

Oltre alle bellezze naturali, l’Elba offre anche suggestivi borghi marinari come Portoferraio, con la sua fortezza e il centro storico, e Marciana Marina, un delizioso villaggio di pescatori. Un tour in barca è il modo migliore per apprezzare appieno le meraviglie dell’Isola d’Elba. Sono disponibili partenze giornaliere da vari porti dell’isola, come Marina di Campo, Portoferraio e Marciana Marina.

L’Isola del Giglio

L’Isola del Giglio, con le sue acque trasparenti e la rigogliosa macchia mediterranea, è un altro paradiso naturale delle Isole Toscane. Una giornata in barca intorno al Giglio permette di esplorare calette nascoste e grotte marine, accessibili solo via mare. Il porto di Giglio Porto, con le sue casette colorate, è il punto di partenza perfetto. Alcune delle spiagge e calette più famose sono la Spiaggia delle Cannelle, la Cala dell’Allume e la Cala delle Secche, con le loro acque cristalline e paesaggi suggestivi.

Circumnavigando l’isola in barca, si possono ammirare da vicino gli spettacolari faraglioni e grotte marine che si aprono sulla costa frastagliata. Tra le più suggestive ci sono la Grotta del Beniamino, la Grotta del Milante e i Faraglioni di Capel Rosso.

Un giro in barca permette anche di vedere dall’acqua i due principali centri abitati dell’isola: l’antico borgo di Giglio Castello arroccato sulla collina, e l’affascinante Giglio Campese, pittoresco villaggio di pescatori. L’Isola del Giglio è circondata da un’Area Marina Protetta che ospita una ricca biodiversità. Durante un’escursione in barca è possibile avvistare delfini, tartarughe marine e diverse specie di uccelli marini nel loro habitat naturale.

L’Isola di Giannutri

Giannutri è un’isola disabitata e riserva naturale, caratterizzata da una natura incontaminata e una ricca biodiversità. Il modo migliore per visitare Giannutri è con una gita in barca che permette di esplorare le sue calette nascoste, le grotte marine e gli anfratti costieri, oltre a godere di una splendida vista sull’isola. Il pittoresco Faro di Capel Rosso, costruito nel 1858, è un punto di riferimento di Giannutri.

Cala Maestra e Cala Spalmatoio sono le principali insenature dove è possibile fermarsi per un bagno o per fare snorkeling tra i resti di antiche ville romane. Giannutri infatti è ricca anche di tesori archeologici come la villa romana risalente al I secolo d.C., situata in una splendida posizione e ben conservata, che offre una vista imperdibile sul mare. Le grotte marine che circondano l’isola di Giannutri, come la Grotta del Rémit e la Grotta dei Santi, sono un’altra attrazione imperdibile per chi naviga in barca e ama esplorare i fondali marini.

Isola di Capraia, la più selvaggia delle Isole Toscane

Capraia, l’isola più incontaminata e remota dell’arcipelago delle isole toscane, è un vero e proprio paradiso per chi ama la natura. La costa occidentale, caratterizzata da alte scogliere e grotte marine, è accessibile solo via mare. Un’escursione in barca offre la possibilità di ammirare le sue insenature, calette e formazioni rocciose da una prospettiva unica sul mare esplorare queste meraviglie nascoste.

La Cala Rossa, con le sue spettacolari scogliere di origine vulcanica, la Grotta di Cala Civitata, famosa per le sue acque turchesi e la Grotta delle Sirene sono tappe imperdibili.

Cala Portovecchio, una magnifica insenatura naturale, situata nella parte settentrionale dell’isola, con le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca è il luogo ideale per fare il bagno e rilassarsi. Le acque che circondano Capraia sono un vero paradiso per gli amanti della natura. Durante il giro in barca, potreste avere la fortuna di avvistare delfini e tartarughe marine.

I fondali dell’isola di Capraia inoltre sono ricchi di vita marina e offrono opportunità uniche agli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee. Potrete esplorare le praterie di posidonia, le grotte sommerse e ammirare la flora e la fauna marina in tutta la sua bellezza.

Montecristo, il fascino del mistero

Montecristo, resa celebre dal romanzo di Alexandre Dumas, è una riserva naturale con accesso limitato per preservarne l’ecosistema. Le escursioni in barca attorno all’isola permettono di ammirarne le coste aspre e rocciose, circondate da un mare cristallino.

Sebbene l’accesso all’isola stessa sia regolato e richieda permessi speciali, navigare intorno ad essa offre comunque un’esperienza emozionante e unica. Le storie e le leggende legate a Montecristo aggiungono un’aura di mistero a questa escursione.

Pianosa, tra mare e storia

Pianosa, un tempo colonia penale, è oggi un luogo di grande fascino storico e naturalistico. La sua morfologia piatta e le acque incredibilmente trasparenti ne fanno una meta ideale per chi ama fare snorkeling o immersioni.

Un’escursione in barca intorno all’isola permette di scoprire spiagge incontaminate e calette tranquille. Il piccolo borgo di Pianosa, con le sue strutture abbandonate e il carcere ormai chiuso, offre uno spaccato affascinante di storia e di vita isolana.

Gorgona, l’isola più piccola

Gorgona, la più piccola dell’arcipelago delle Isole Toscane, è ancora oggi sede di un carcere attivo, e le visite sono strettamente controllate. La partenza è dal porto di Livorno, ed è obbligatoria la prenotazione con congruo anticipo, con rilascio dei dati anagrafici. Un’escursione in barca permette di ammirare la bellezza selvaggia di questo angolo nascosto delle Isole Toscane.

Le acque intorno a Gorgona sono particolarmente ricche di vita marina. Le alte scogliere e le piccole insenature poi creano un paesaggio suggestivo, che si può apprezzare appieno solo dal mare.

La varietà di paesaggi, la ricchezza di flora e fauna e il fascino delle storie che si intrecciano a queste terre rendono ogni escursione in barca un’avventura indimenticabile. Le Isole Toscane non sono una destinazione qualsiasi, ma un vero e proprio viaggio nel cuore del Mediterraneo, dove natura e storia si fondono in un abbraccio eterno.