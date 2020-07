Quali sono le isole italiane più belle? Le mete e le località da visitare non mancano: il nostro amato Paese offre splendide isole e isolette che incantano i turisti di tutto il mondo. Dalle due principali, le più grandi e conosciute, cioè la Sicilia e la Sardegna, fino a quelle più piccole ma dal fascino garantito, l’elenco delle isole italiane più suggestive è davvero più lungo del previsto. Siete curiosi di scoprire di più in merito? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli per i vostri viaggi e vacanze sulle isole in Italia. Non mancano, ovviamente, i suggerimenti su dove trascorrere una vacanza romantica…

Isole italiane: la cartina

La cartina dell’Italia include un lungo elenco di isole italiane. Quante sono, con esattezza? Le isole appartenenti al nostro Paese sono più di 800, di cui solo circa 80 sono abitate: queste vantano una superficie complessiva di oltre 50 mila chilometri quadrati.

Le più grandi isole italiane si trovano nel Mar Mediterraneo e sono la Sicilia e la Sardegna; a seguire, ci sono l’Isola d’Elba, l’Isola di Sant’Antioco e l’Isola di Pantelleria, oltre a tutte le altre isole minori, le quali sono sparse lungo tutto il territorio italiano. Tra le isole italiane più piccole, ci sono l’Isola di Vendicari, l’Isola di Maraone e l’Isola Santa Maria: la prima è un’isola disabitata nel Mar Ionio, in Sicilia, all’interno della Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari; la seconda appartiene all’arcipelago delle Isole Egadi, sempre in Sicilia ed è, più che altro, uno scoglio dalla forma lunga e stretta nel Mar Mediterraneo; mentre, la terza è un’isola che si trova nel territorio di Marsala, in provincia di Trapani.

Isole italiane più belle

La Sicilia è una delle due isole maggiori d’Italia, sia per estensione che per popolazione: questa terra è un concentrato di bellezze e reperti storici, ma non solo. Nel Mar Tirreno, nello Ionio, ma anche nel canale di Sicilia, si possono scoprire piccoli tesori, isole bellissime che regalano paesaggi mozzafiato e scorci incantevoli.

Tra le isole italiane più belle ci sono quelle nel Tirreno e, dunque, le Isole Egadi con Favignana, Levanzo e Marettimo, ancora poco contaminate e dalla natura selvaggia. Da non dimenticare, poi, le splendide Isole Eolie: Alicudi e Filicudi, Salina e Lipari, ma anche Vulcano – famosa per i suoi fanghi benefici – Stromboli e Panarea, la più mondana del gruppo, la meta perfetta per vacanze divertenti. Lipari, ad esempio, è molto amata per le sue spiagge rocciose; Vulcano – come suggerisce il nome stesso – vi conquisterà con bagni di fango sulfurei, vulcani ed escursioni in kayak; mentre, anche Salina vanta un paesaggio di origine vulcanica e un mare incredibile.Anche nel canale di Sicilia, non rimarrete delusi grazie alle Isole Pelagie, con le splendide Lampedusa, Linosa e Pantelleria, le quali vantano alcune delle spiagge segrete più belle: l’Isola di Lampedusa è la più estesa dell’arcipelago delle Pelagie ed è particolarmente amata dai turisti per le sue spiagge di sabbia bianca, oltre che per il mare azzurro e la natura selvaggia.

Se le isole siciliane offrono davvero l’imbarazzo della scelta, anche quelle a largo delle coste sarde non scherzano: anche la Sardegna, l’altra isola maggiore dalle coste suggestive, dalla sabbia bianchissima e dal mare limpido che non ha nulla da invidiare a quello caraibico, ha alcune isole tutte da scoprire: ad esempio, quelle che la fanno da protagoniste nel Mar Tirreno, come La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi e Budelli, la cui spiaggia rosa è famosa in tutto il mondo.

Isole italiane romantiche da visitare

Sempre nel mar Tirreno, a largo delle coste toscane, ci sono altre isole dal fascino e dalle suggestioni assicurate, dove mare cristallino e paesaggi rigogliosi offrono al turista uno spettacolo unico: da Capraia all’Isola d’Elba, da Pianosa all’Isola del Giglio fino a Giannutri. Se siete alla ricerca di una meta romantica, queste isole potrebbero fare al caso vostro.

Tra le isole in Italia per le vacanze, ci sono, poi, Ponza e Ventotene e, ancora, la bellissima Ischia – che sorge all’estremità settentrionale del Golfo di Napoli – e la pittoresca Procida. Una delle regine incontrastate del panorama insulare italiano è, però, Capri, con i suoi faraglioni e le sue viuzze deliziose: quest’ultima attira da sempre turisti da tutto il mondo, grazie alla natura e ai bellissimi panorami che offre. Sull’altra costa, invece, quella del Mar Adriatico, di fronte alla Puglia, ci sono le Isole Tremiti, altre bellezze da esplorare.