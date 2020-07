View this post on Instagram

3 curiosità su STROMBOLI: -Non c'è illuminazione notturna nelle strade, meglio munirsi di torcia elettrica per visitare l’isola al calar del sole! -Nessuno usa le auto su Stromboli, gli isolani si sono attrezzati con i motorini o con l’Ape (ne ho adocchiato uno giallo fluo ieri sera😝) -Da oltre mille anni il vulcano erutta senza interruzione: esplosioni che avvengono vicine alla cima a intermittenza con intervalli che variano da poche decine di secondi ad alcuni minuti, a esplosioni invece molto più pericolose (come quella del 2019) che si manifestano con fenomeni violenti e improvvisi, delle bombe vulcaniche di materiale incandescente lanciate in aria con caduta al suolo fino ad alcuni chilometri dalle bocche eruttive (ma eventi di questo genere non sono così frequenti) – Tury Super Quark (perito agrario) per oggi è tutto, buona giornata!😉

