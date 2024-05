3 mete per un viaggio in barca, la tua vacanza sarà indimenticabile

Le destinazioni più belle per una vacanza in barca a vela? Ecco 3 mete da segnarsi assolutamente con gli amici!

Stai organizzando un viaggio in barca con un gruppo di amici e non nessuno di voi ha ancora trovato un’idea sulla meta. Sicuramente devi sapere che l’idea di fare un viaggio in barca a vela è un’esperienza che non dimenticherai per tutta la vita, per viverla al meglio dovrai organizzare e programmare il più possibile tutto l’occorrente e i vari itinerari.

Per una vacanza in barca a vela le mete possono essere numerose, puoi scegliere di navigare in Italia o spostarti fuori e andare alla scoperta di mete paradisiache e indimenticabili. Oggi vogliamo suggerirti tre mete, una in Italia e due all’estero, che potrai raggiungere tranquillamente in un weekend.

Destinazioni per una vacanza in barca

Se stai organizzando una vacanza dalla durata di 10 giorni, potresti creare l’itinerario perfetto per raggiungere tutte e tre le destinazioni proposte! Una vicina all’altra, oltre a immergerti nel mare limpido e paradisiaco di queste mete, non dimenticare di visitare le città e assaporare la gastronomia del posto!

La vacanza in barca è un’esperienza molto bella da vivere in compagnia, la meta scelta poi rende il tutto ancora più magico ed emozionante. La prima meta che ti suggeriamo di visitare è la Costa Azzurra, non lontana dall’Italia è possibile raggiungerla dalla costa ligure di Ponente.

Una volta arrivata lì puoi visitare Saint Tropez, Mentone, Antibes e Cannes, zone in cui è possibile navigare con brevi tratti tranquilli e ben forniti. Sempre non troppo lontana dall’Italia c’è la Spagna, con le sue Isole Baleari, ovvero Ibiza, Maiorca, Minorca e Formentera, potrai vivere una vacanza all’insegna del divertimento.

Qui ti suggeriamo di visitare anche le cittadine in quanto offrono davvero tantissimo, dalle escursioni ad una gastronomia locale coi fiocchi.

Per la tua vacanza in barca a vela, specialmente se si tratta della tua prima esperienza, puoi rimanere in Italia e navigare nell’arcipelago toscano. Nel tuo itinerario non dovranno mancare le tappe delle isole Elba e Capraia, la costa con il Golfo di Baratti e ovviamente la zona dell’Argentario.

Una volta provata la vacanza in barca non potrai più farne a meno. Sarà un’esperienza piacevole per tutti e navigare diventerà il tuo hobby preferito! Quindi non attendere oltre e prenota la tua vacanza per questa estate!