Irritazione post-rasatura: i consigli casalinghi per una pelle a prova di bacio

Le irritazioni della pelle non sono un problema solo femminile e possono essere fastidiose e anche piuttosto dolorose.

Per quanto banali infatti queste ripercussioni da lametta o da rasoio sono piuttosto irritanti e tendono ad essere presenti per giorni sulla pelle che, essendo delicata, non solo fa male ma tende anche a risultare molto infiammata.

Quindi anche gli uomini, come le donne, devono adottare delle strategie per migliorare la qualità della pelle e renderla molto più gradevole al tatto, anche quando questa sfrega sul viso femminile.

Pelle irritata dopo la rasatura: cosa fare

Gli uomini che hanno una barba folta e molto ispida sicuramente vanno incontro a numerosi problemi, la barba cresce molto velocemente, è fastidiosa sul viso e può procurare varie infiammazioni che è bene tenere sotto controllo. La prima cosa da fare quindi è esfoliare la pelle, questo vuol dire andare a trattare in modo mirato il derma per rimuovere le cellule morte e aiutare anche la rigenerazione.

È utile impiegare una volta a settimana un prodotto apposito per lo scrub (si può fare anche a livello domestico con lo zucchero) e nel quotidiano un sapone purificante e acqua calda. In generale è utile fare la barba dopo la doccia calda, in questo modo il calore apre i pori e facilita il compito. Un rimedio valido è, dopo aver effettuato la rasatura, andare ad applicare del ghiaccio sulla zona e poi coprire. In questo modo infatti si può minimizzare il rischio di infiammazione localizzata che altrimenti è molto fastidiosa.

Per trattare la pelle post rasatura è importante andare ad ammorbidire e poi a rendere nutrita la pelle quindi può essere ideale usare qualcosa di apposito come l’aceto di mele che ha un effetto immediato. L’aloe vera è per coloro che soffrono molto e che quindi hanno una pelle particolarmente delicata, questo sicuramente è lo strumento migliore, si trova facilmente in commercio, è economico e naturale.

Il bicarbonato è un ingrediente naturale molto utile perché antisettico e detergente, previene la comparsa di brufoli e irritazioni. Questo però deve essere utilizzato come una crema per il lavaggio senza sfregare troppo.

Una lozione dopobarba è sicuramente una buona abitudine ma bisogna fare molta attenzione alla scelta, quelle che contengono c irritanti infatti non sono affatto una buona idea. Bisogna sempre leggere l’etichetta e notare che sia priva di alcol o altri agenti chimici di questo tipo. Meglio impiegare un dermoregolatore che possa mitigare il problema delle irritazioni e dei rossori, una crema lenitiva per le lesioni può essere sicuramente un aiuto valido.