Inverno, coperta e bicchiere | il vin brulé perfetto da fare a casa

Vin brulè: la ricetta per farlo a casa perfetto! Prepara coperta e bicchiere, questa bontà ti scalda per tutto l’inverno!

Non c’è nulla che dica “inverno” più di un buon vin brulè fumante tra le mani. Quell’aroma di agrumi e spezie che riempie la cucina, il profumo che ti avvolge mentre fuori piove o nevica e il primo sorso che ti fa consolare. Beh fidati quindi se ti dico che, una volta che impari a farlo in casa, dimentichi quello dei mercatini!

La cosa bella? È che per fare il Vin brulè in casa, ti bastano pochissimi ingredienti, un buon vino rosso, qualche spezia e un po’ di zucchero, per ottenere una bevanda irresistibile. Il vin brulè è uno di quei piccoli piaceri semplici ma irresistibili, che mettono subito di buon umore. E poi fidati inizi a prepararlo il profumo si sente in tutta la casa e tutti arriveranno in cucina con la scusa di vedere cosa bolle in pentola.

Vin brulè: perfetto in pochissime mosse!

Insomma senti a me, preparare il Vin brulè è facilissimo, niente tecniche complicate, solo il tempo di lasciare che il vino si arricchisca con gli aromi giusti e il gioco è fatto. Non ti resta quindi che preparare, coperta, divano e musica in sottofondo, per goderti il tuo bel bicchiere caldo e profumatissimo. Allaccia dunque il grembiule, prendi la pentola e iniziamo a prepararlo insieme!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per il vin brulè

Per 2 bottiglie

2 l di vino rosso Teroldego

2 limoni bio di cui la scorza intera

2 arance bio di cui la scorza intera

4 stecche di cannella

15 chiodi di garofano

10 bacche di ginepro

1/2 cucchiaino raso di noce moscata

200 g di zucchero

Come si prepara il vin brulè