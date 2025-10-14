Inverno, coperta e bicchiere | il vin brulé perfetto da fare a casa

Vin brulè: la ricetta per farlo a casa perfetto! Prepara coperta e bicchiere, questa bontà ti scalda per tutto l’inverno!
Non c’è nulla che dica “inverno” più di un buon vin brulè fumante tra le mani. Quell’aroma di agrumi e spezie che riempie la cucina, il profumo che ti avvolge mentre fuori piove o nevica e il primo sorso che ti fa consolare. Beh fidati quindi se ti dico che, una volta che impari a farlo in casa, dimentichi quello dei mercatini!
La cosa bella? È che per fare il Vin brulè in casa, ti bastano pochissimi ingredienti, un buon vino rosso, qualche spezia e un po’ di zucchero, per ottenere una bevanda irresistibile. Il vin brulè è uno di quei piccoli piaceri semplici ma irresistibili, che mettono subito di buon umore. E poi fidati inizi a prepararlo il profumo si sente in tutta la casa e tutti arriveranno in cucina con la scusa di vedere cosa bolle in pentola.
Vin brulè: perfetto in pochissime mosse!
Insomma senti a me, preparare il Vin brulè è facilissimo, niente tecniche complicate, solo il tempo di lasciare che il vino si arricchisca con gli aromi giusti e il gioco è fatto. Non ti resta quindi che preparare, coperta, divano e musica in sottofondo, per goderti il tuo bel bicchiere caldo e profumatissimo. Allaccia dunque il grembiule, prendi la pentola e iniziamo a prepararlo insieme!
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti
Ingredienti per il vin brulè
Per 2 bottiglie
- 2 l di vino rosso Teroldego
- 2 limoni bio di cui la scorza intera
- 2 arance bio di cui la scorza intera
- 4 stecche di cannella
- 15 chiodi di garofano
- 10 bacche di ginepro
- 1/2 cucchiaino raso di noce moscata
- 200 g di zucchero
Come si prepara il vin brulè
- Per prima cosa, prendi una pentola capiente, versaci dentro il vino rosso, poi aggiungi lo zucchero. Successivamente grattugia via solo la parte colorata delle scorze di arancia e limone, evitando la parte bianca che renderebbe tutto amaro, versandole direttamente in pentola.
- Unisci poi insieme al mix anche le stecche di cannella, ai chiodi di garofano, alle bacche di ginepro e alla noce moscata. Accendi quindi il fuoco a fiamma dolce e mescola piano, così lo zucchero si scioglie bene. Mi raccomando, non far mai bollire forte, perché il segreto del vin brulè perfetto è la pazienza.
- Lascia sobbollire dolcemente, così gli aromi si sprigionano e il vino diventa profumato, intenso, avvolgente, proseguendo la cottura per circa 30 minuti, mescolando ogni tanto. A questo punto spegni il fuoco e filtra tutto con un colino a maglie strette, così elimini le spezie e le scorze.
- Versa il tuo vin brulè caldo in tazze o bicchieri resistenti al calore se vuoi, puoi decorarlo con una fettina d’arancia o una stecca di cannella per renderlo ancora più scenografico. Non ti resta che assaggiarlo e vedrai che tra profumo e sapore, ti perderai in un mix dalla bontà travolgente. Se poi ami queste coccole calde e profumate, prova anche la cioccolata calda densa all’italiana, che è un altro capolavoro in tazza da gustare quando fuori fa freddo. Buona serata!