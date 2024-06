Che buona l’insalata di pollo, ho preparato una versione più leggera per mantenermi in forma

Cerchi un’idea per una cena leggera e sfiziosa? L’insalata di pollo light potrebbe diventare la tua ricetta preferita dell’estate. Da gustare fredda con gli ingredienti che preferisci, la versione che ti proponiamo oggi è semplicissima da preparare.

Gli ingredienti non dovranno cuocere, escluso il pollo, così da poter preparare l’insalata anche 5 minuti prima dell’ora di cena. Puoi omettere o aggiungere gli ingredienti che preferisci, inoltre ti suggeriamo di aggiungere una fonte di carboidrati come ad esempio creckers senza sale in superficie, una fettina di pane o dei pancake salati.

Il petto di pollo è un ingrediente molto versatile in cucina, consigliato per chi è a dieta come fonte proteica da gustare accompagnato a tantissimi altri ingredienti freschi di stagione.

Ricetta insalata di pollo sfiziosa

La ricetta potrebbe essere arricchita con della salsa allo yogurt, se la prepari in casa potrai ottenere un piatto più sano e genuino.

Nel caso in cui dovessi preparare la ricetta in anticipo, ricordati di condirla solo quando dovrai mangiarla. Quindi conservala in frigorifero senza olio, limone e aceto.

Ingredienti

400 gr di petto di pollo

10 pomodorini

1 avocado

100 gr di rucola

40 gr di mais

5 olive nere

sale

pepe

aceto

limone

Procedimento

La prima cosa da fare è cuocere il pollo, quindi taglialo a tocchetti e versalo all’interno di una padella antiaderente con un filo d’olio extra vergine di oliva. In alternativa puoi cuocere il petto di pollo su una piastra ben calda. Solo quando è pronto potrai tagliarlo a tocchetti e condirlo. Quindi quando il pollo in padella è pronto, aggiungi un pizzico di sale in superficie e metti da parte. Prendi una ciotola abbastanza ampia. Metti all’interno la rucola ben lavata, il mais e le olive nere denocciolate. Taglia l’avocado a metà, prendi la polpa e tagliala a tocchetti, poi uniscila al resto degli ingredienti. Lava sotto acqua corrente i pomodorini, uniscila al condimento e infine aggiungi il pollo a tocchetti cotto in precedenza. Ora puoi condire a piacere, aggiungi il sale, il pepe, l’aceto e se preferisci anche il succo di un limone. La tua insalata di pollo light sfiziosa è pronta per essere gustata!

