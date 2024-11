Per insaporire la besciamella basta davvero poco. Con queste spezie sarà ancora più buona!

Come rendere la besciamella ancora più buona? Scopri queste 3 varianti per ottenere una salsa più originale e saporita!

La besciamella è una salsa della cucina francese molto utilizzata anche nella cucina italiana. Prepararla in casa è semplicissima, basta unire quei pochi ingredienti in un pentolino, quali burro, latte e farina, e il gioco è fatto. Quali sono gli ingredienti per insaporire la besciamella?

Piace a tutti, è protagonista di tantissime pietanze come lasagne al ragù e le sue varianti anche vegetariane, ed è una di quelle salse che prepari in pochissimo tempo.

Nonostante si trovi in ogni supermercato a lunga conservazione, preparare la besciamella è davvero molto semplice: puoi sempre prepararla in anticipo per condire la tua pietanza e conservarla in frigorifero in un contenitore ermetico per un massimo di 48 ore.

Come rendere la besciamella ancora più buona e saporita? Quel tocco speciale in più può personalizzare i tuoi primi piatti e renderli ancora più speciali.

Besciamella fatta in casa, come renderla più sfiziosa e saporita

Le spezie da poter aggiungere alla besciamella, in realtà, sono numerose, infatti è possibile personalizzare la salsa francese con gli ingredienti che si preferiscono.

La besciamella fatta in casa può essere preparata con il burro, come vuole la ricetta tradizionale, oppure con l’olio extra vergine di oliva, quindi senza burro. Anche il latte vaccino può essere tranquillamente sostituito con una bevanda vegetale senza zuccheri e il risultato sarà comunque molto sfizioso.

Come aromatizzare la besciamella e renderla quindi ancora più buona? Basta quel poco per rendere la salsa una vera goduria. Ecco gli ingredienti per insaporire la besciamella che sicuramente hai già in casa!

Noce moscata

Per ottenere una salsa densa e sfiziosa l’ingrediente che non può mancare è la noce moscata. Aggiungi la noce moscata a fine cottura e noterai che la salsa avrà un sapore molto più deciso e intenso. Ideale per ragù e primi piatti cotti al forno come la pasta gratinata.

Pepe

Se devi preparare una lasagna fatta in casa destinata a soli adulti, puoi sbizzarrirti con il pepe. La spezia apprezzata in cucina per tantissime preparazioni, il pepe può dare quel tocco in più alla tua besciamella che andrai ad utilizzare per la preparazione di un pranzo della domenica gourmet.

Paprika dolce

Per dare quel tocco di rosso ai tuoi piatti e soprattutto per renderli anche più saporiti ma allo stesso tempo dolci e delicati, la paprika dolce è una delle spezie che non può mancare in cucina. Utile per condire verdure fresche di stagione e primi piatti, la paprika dolce può aromatizzare la tua besciamella fatta in casa e renderla ancora più buona!