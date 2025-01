Come indossare gli stivali marroni e come abbinare le tonalità: i segreti per un look perfetto

Eleganti e senza tempo, gli stivali marroni sono un must-have nel guardaroba autunnale e invernale. Dall’incredibile fascino e dalla versatilità notevole, sono ideali sia per chi vuole sfoggiare un look casual per il giorno che un outfit più elegante per la sera.

Abbinare gli stivali marroni non è così difficile come potrebbe sembrare. È importante, però, sapere come fare. Scopriamo come indossare gli stivali marroni e come abbinare le tonalità, tutti i segreti per un look perfetto.

Come abbinare stivali marroni scamosciati



Scelta elegante che dona un tocco di raffinatezza a ogni outfit, gli stivali marroni scamosciati sono – come detto – adatti sia per i look sofisticati che per quelli più semplici. Si abbinano perfettamente a dei jeans e a dei pantaloni skinny, che sono in grado di esaltarne la silhouette. Ovviamente, possono essere indossati anche con abiti e gonne, oltre che con dei jeans boyfriend e dei pantaloni cargo.



Per quanto riguarda i colori, sono ottimi quelli chiari come il beige, ma anche il denim. Carinissimi da indossare con maglioni oversize o dolcevita nelle tonalità neutre, pastello o colori autunnali come il marrone, il nero, il blu notte e il verde bosco. Perfetti anche da abbinare a borse marroni o beige, così da garantire l’armonia delle tonalità. Ovviamente, non possono mancare un cappotto o una giacca, preferibilmente in colori naturali come il beige, il marrone stesso, il cammello o il grigio.

Come abbinare le tonalità: outfit con stivali marroni bassi o con tacco medio o a spillo



Gli stivali marroni con il tacco sono perfetti per aggiungere un tocco di eleganza, praticamente a qualunque tipo di look. Pensate, ad esempio, a un meeting di lavoro o a una serata fuori. Parlando di stivali marroni a tacco alto, questi si sposano alla perfezione con abiti – come un vestito a tubino – o pantaloni che possono bilanciare al meglio i tacchi. I colori per cui optare sono il nero, il blu notte o il verde bosco, che stanno splendidamente con il marrone.



Se si tratta, invece, di stivali marroni bassi o a tacco medio, questi possono essere sfruttati per il giorno per dei look casual. Via libera, quindi, a jeans a vita alta e t-shirt, camicie o – come detto prima – maglioni oversize o dolcevita. Questi vanno bene anche con una gonna midi e un cardigan. Infine, è chiaro che non vanno sottovalutate le tonalità da abbinare: ci sono i già citati nero, beige, grigio, blu notte e verde bosco, ma anche il bianco e il bordeaux. Se siete in cerca di un look monocromatico, potete giocare con le tante sfumature di marrone dalle più chiare alle più scure. Scoprite anche come abbinare gli stivali grigi e quali sono gli stivali più sexy.