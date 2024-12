O li ami o li odi, scopri come abbinare gli stivali grigi quest’inverno

Anche se non rientrano tra le tendenze più in voga dell’inverno 2025, gli stivali grigi vengono proposti da diversi brand e maison di alta moda. Una nuance particolare, è elegante ma non sempre viene apprezzata per i look di tendenza. Se gli stivali grigi ti hanno conquistata sin da subito, probabilmente ti starai domandando come poterli abbinare al meglio.

Il modello più chic dell’inverno sembrerebbero essere proprio i cuissardes, lo stivale che si porta sopra il ginocchio e che rende la figura più slanciata e sensuale. La tonalità grigia, però, non risulta sempre facile da abbinare, ecco quindi i consigli di stile da seguire per outfit cool e alla moda!

Come abbinare gli stivali grigi, i look di tendenza da cui prendere ispirazione

Gli stivali grigi possono essere indossati in qualsiasi occasione, basterà scegliere le giuste nuances da abbinare e il gioco è fatto.

Per un look più elegante e raffinato puoi indossare un pantalone skinny nero e un blazer a quadri che richiama il colore delle calzature, indossa sotto il capospalla un dolcevita color panna e il risultato sarà meraviglioso. Al posto dei pantaloni puoi optare per uno shorts da indossare con un collant velato, lo stivale grigio ci starà benissimo. Un outfit ispirato senza dubbio allo stile british core, di tendenza per tutto l’inverno 2025.

Per un look da festa puoi scegliere di indossare un maglione over tono su tono e uno shorts in pelle, in questo caso potresti scegliere una calzatura più bassa con ghetta sia in pelle che camosciata.

Anche un abito nero mini indossato con un capotto oversize sarà perfetto sugli stivali grigi, un abbinamento semplice ma senza ombra di dubbio di classe. Il grigio, inoltre, si abbina a tonalità come il bordeaux e il giallo, puoi giocare con i colori optando per accessori, come borse e cinture, più vivaci ed eccentriche e rimanere sul semplice con la scelta dei capi d’abbigliamento.

Anche il rosso si abbina agli stivali grigi, in questo caso però ti consigliamo di azzardare con un bel cappotto lungo vistoso e scegliere un total black per il resto del look.

Per quanto riguarda il look casual e confortevole, puoi abbinare i tuoi stivali grigi ad un semplice leggings e una felpa oversize, oppure un maglioncino semplice a vita alta a fantasia jacquard. Vedrai che in questo modo metterai in risalto la calzatura dal colore particolare che ancora oggi viene poco apprezzato!