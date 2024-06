Vacanze con la suocera, guida alla sopravvivenza

Le vacanze sono arrivate, quest’anno per diversi motivi tu e il tuo partner avete deciso di trascorrere le vacanze con la suocera. Se non sei completamente entusiasta di questa situazione, devi assolutamente prepararti in anticipo.

Godersi la vacanza con la suocera non è sempre semplice, specialmente se c’è un rapporto poco stabile e per nulla comprensivo. Spesso il rapporto nuora suocera non è uno dei migliori, motivo per cui bisogna assolutamente prendere in mano la situazione e cercare di affrontare al meglio determinati atteggiamenti della suocera che potrebbero non essere di tuo gradimento.

Al mare con la suocera, come comportarsi?

Se il rapporto con la suocera è spesso fonte di stress, significa che devi assolutamente seguire questi preziosi consigli. Altrimenti rischi di rovinarti la vacanza e vivere più momenti di malessere che di benessere! La vacanza è fatta per rilassarsi e staccare la spina dalla solita routine, quindi fai in modo che questa vacanza sia per te una delle più belle… nonostante la suocera.

Prima di tutto è importante cercare di mantenere il più possibile la calma. Sii sempre chiara e diretta, evita di tenerti tutto dentro e soprattutto esponi i tuoi pensieri e le tue idee sempre con rispetto e tranquillità.

Cerca di concentrarti sul fatto che determinati comportamenti di tua suocera sono un suo limite, di conseguenza non potrai né cambiarla né farla ragionare come vorresti.

La cosa più importante è ritagliarsi dei momenti da soli. Non è detto che in qualsiasi situazione la suocera debba essere presente. Organizza una gita in barca, una cena fuori o anche solo un picnic in spiaggia solo con il partner e i bambini. Oppure approfitta della presenza della suocera e lascia che si goda i nipoti da sola, tu potrai organizzare una cena romantica per te e il papà dei tuoi figli!

Organizza tutto in anticipo, quindi parla con lei di ciò che andrete a fare e dei vari spostamenti. Un’organizzazione ben precisa ti permetterà di avere la situazione sotto controllo e ciò ti porterà ad avere un senso di tranquillità maggiore. Gli imprevisti possono sempre accadere, quindi se qualcosa non va come previsto affronta il tutto con serenità.

Se qualcosa non va e soprattutto non hai modo di parlarne direttamente con la suocera, cerca di parlarne con il tuo partner. Trattandosi di sua madre probabilmente potrebbe sapere come risolvere i vari conflitti. Ovviamente non dovrai mai accusare lui di un comportamento sbagliato da parte della suocera, evita di creare situazioni poco piacevoli con il partner.

Concentrati su quanto sia bello essere in vacanza e viaggiare, prendi tutto più alla leggera e goditi il più possibile la tua vacanza!