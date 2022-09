Immagini di capodanno: un modo diverso per fare gli auguri

Si avvicina sempre di più il momento di salutare il nuovo anno, e cosa c’è di meglio di inviare delle immagini di capodanno per augurare a tutti un inizio col botto?

Spesso non abbiamo la possibilità di dare gli auguri personalmente alle persone della nostra vita. Per fortuna però, la tecnologia in questo ci assiste.

Grazie ad internet infatti è più facile sentirsi vicini anche quando fisicamente non lo siamo. Invece di inviare i classici auguri di buon anno, l’idea di inviare un’immagine a tema può essere un’alternativa originale.

Per questo abbiamo deciso di raccogliere le immagini di capodanno più belle che potrete condividere con i vostri amici e parenti.

Dalle immagini di auguri per capodanno simpatiche a quelle più formali, passando per quelle più romantiche da condividere con la propria metà sino a quelle religiose. Diamo subito un’occhiata.

Il salto da un anno ad un altro: per degli auguri di buon anno divertenti

Foto di Shutterstock | Alones

Quante volte vi è capitato di voler condividere un’immagine simpatica su Whatsapp o Facebook, per augurare buon anno a qualche vostro amico lontano?!

Di certo le immagini di capodanno esilaranti non mancano sul web. Un’esempio è questa divertente immagine che vi proponiamo, in cui un uomo salta da un dirupo all’altro per raggiungere il 2023.

Immagine con fuochi d’artificio: perfetta per auguri formali

Foto di Shutterstock | art.disini

Ovviamente quando si parla di lavoro i toni si fanno più seriosi. Quindi optare per un’immagine di capodanno formale può essere la scelta più azzeccata.

In questo caso vi proponiamo un’immagine piuttosto semplice ma d’effetto, perfetta per fare gli auguri di capodanno via email ai propri colleghi o al capo.

Foto di Shutterstock | LUMIKK555

Se non avete la possibilità di trascorrere quest’occasione con la vostra anima gemella, e siete costrette a festeggiare il capodanno in coppia a distanza potreste sempre condividerle un’immagine romantica per fare gli auguri.

Un’immagine con qualche cuore come questa appena mostrata potrebbe fare al caso vostro.

Il brindisi di mezzanotte: per gli auguri allo scoccare del nuovo anno

Foto di Shutterstock | Prisca Laguna

Il brindisi è una consuetudine per salutare l’anno che se ne va e dare il benvenuto a quello nuovo.

Se non potete brindare di persona, questa immagine di capodanno è perfetta per essere condivisa sui social con tutte le persone che desiderate.

Nell’immagine due calici fanno cin cin davanti ad un orologio che punta la mezzanotte, potrete inviarla proprio a quell’ora ad amici e parenti.

La strada verso il nuovo anno: da condividere con chi ha grandi progetti

Foto di Shutterstock | Chonlatee42

Perfetta da inviare ad amici e familiari che hanno grandi progetti per il futuro. La strada simboleggia il percorso da fare per raggiungere gli obiettivi.

Una bella metafora è contenuta in questa immagine e di sicuro verrà apprezzata da chi la riceverà.

Auguri di capodanno con frasi: perfette per chi non è bravo con le parole

Foto di Pinterest

Se volete fare degli auguri con qualche frase d’effetto ma non siete così brave con le parole, scegliere un’immagine con frase incorporata come questa appena mostrata potrebbe essere una mossa vincente.

Che siano immagini con frasi romantiche, religiose o semplici ed affettuose poco importa, saranno perfette per fare gli auguri di buon anno.

Happy new year: un’immagine di capodanno semplice da condividere con tutti

Foto di Shutterstock | Dapitart

Se non avete la possibilità di essere presenti al cenone di capodanno ma volete comunque far sentire la vostra vicinanza ai vostri cari, un’immagine semplice di augurio potrebbe essere un’ottima soluzione.

Perfetta per essere condivisa davvero con chiunque questa immagine happy new year è piuttosto semplice ed è l’ideale per essere accompagnata ad un messaggio speciale per la persona a cui è destinata.

Loading 2023: un’immagine originale per gli auguri di capodanno

Foto di Shutterstock | Koltukovs

La barra di caricamento che, chi gioca ai videogame o usa in generale la tecnologia, conosce molto bene.

Questa immagine trasmette proprio la sensazione di attesa che si ha quando sta per arrivare la mezzanotte e comincia il conto alla rovescia. Simpatica ed originale piacerà sicuramente ai vostri amici più nerd.

Uomini al lavoro per il 2023: un’immagine simpatica per il capodanno

Foto di Shutterstock | Kovalov Anatolii

Perfetta per essere inviata ai propri colleghi di lavoro ed amici, l’immagine raffigura delle gru al tramonto che stanno sistemando la scritta 2023 aiutati da alcuni operai.

Come ad indicare che il nuovo anno che verrà è in fase di costruzione e abbiamo ancora il tempo per costruire qualcosa di davvero speciale.

Immagine di buongiorno per capodanno: per un piacevole risveglio

Foto di Pinterest

Immancabili in ogni occasione le immagini di buongiorno e di certo in questa lista non poteva mancare il buongiorno di capodanno!

Sul web se ne trovano davvero moltissime di questo genere e sono l’ideali per essere inviate su Whatsapp o tramite social nella mattina del 1° Gennaio.