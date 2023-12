Ilary Blasi festeggia il Natale con le sue amiche e all’improvviso spunta Francesco Totti!

Ilary Blasi passerà il Natale lontano dai suoi figli che sono in vacanza con Francesco Totti. Durante la cena di Natale con le amiche, però, ecco che spunta l’ex marito. Che sia una frecciatina o un gesto di pace?

Sappiamo tutti che Ilary Blasi e Francesco Totti non stanno più insieme. Dopo 20 anni di matrimonio, la conduttrice ha scoperto di essere stata tradita dal marito con Noemi Bocchi.

Adesso Francesco è fidanzato con quella che era l’amante, mentre Ilary ha ritrovato la fiducia nell’amore con il calciatore Bastian Muller.

Questo Natale, la Balsi lo ha passato lontano dai suoi figli ed ha festeggiato in compagnia delle sue amiche più intime. Ecco però che spunta Francesco Totti durante l’evento….

Francesco Totti spunta durante la cena di Natale organizzata da Ilary Blasi

Francesco Totti si trova a Montecarlo per festeggiare il Natale in compagnia della sua nuova fidanzata Noemi Bocchi. Per celebrare i giorni festivi, l’ex calciatore ha voluto al suo fianco anche i tre figli avuti con l’ex moglie Ilary Blasi.

Si tratta di Cristian, Chanel e Isabel Totti.

Presente alla festa anche la nuova compagnia con i suoi figli.

Ilary Blasi, rimasta da sola a Roma, ha deciso di festeggiare il Natale in compagnia delle sue amiche più fedeli, tra cui anche Michela Quattrociocche.

Le donne si sono ritrovate tutte nel ristorante preferito della conduttrice, il Rinaldi al Quirinale.

Ilary e Totti andavano spesso a mangiare lì quando stavano insieme e questo è ancora un posto che per entrambi è casa.

Il ristoratore Vincenzo Rinaldi, vedendo tutte queste belle donne, ha voluto scattare una foto tutti insieme e ha anche deciso di pubblicarla su Instagram.

Nella didascalia si legge: “Ilary, Michela, Alessia, Ughetta insieme per i saluti di Natale“.

Il web è impazzito, perché molti non hanno apprezzato il gesto fatto dalla showgirl. Secondo alcuni non è corretto frequentare ancora il posto in cui Ilary andava quando era ancora sposata con Francesco.

Sorprendentemente, ecco che spunta Totti dopo il colpo basso fatto ad Ilary Blasi. L’ex calciatore ha infatti messo “mi piace” al post pubblicato dal ristoratore.

Che sia un gesto carino nei confronti dell’ex moglie o si tratta solo di un “mi piace” per il suo amico?

Strano è il fatto che Francesco abbia messo “mi piace” ad un post in cui c’è solo l’ex moglie senza figli al suo fianco. Che sia stata una svista? Non penso proprio.

Secondo alcuni, Totti sta cercando di creare un clima di pace tra di loro per il bene dei loro tre figli, mentre altri credono che Francesco sia ancora innamorato di Ilary e che in un momento di nostalgia gli sia partito un like di troppo.

Ma Noemi Bocchi come l’ha presa?