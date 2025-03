Ogni donna conosce la fastidiosa sfida che sta nell’indossare un reggiseno senza spalline, che non rovini il look con schiena scoperta. Potrebbe sembrare che non ci sia soluzione ma, in realtà, ci sono dei trucchi semplici per fare in modo che il reggiseno non si veda.

Non importa quanto il tuo vestito sia elegante o se si tratta di un top con schiena scoperta, c’è un metodo semplice per poter nascondere le spalline senza rinunciare al comfort e al supporto del reggiseno, appunto. Scopriamo il trucco segreto per un reggiseno che non si vede. Non crederai a quanto è facile nasconderlo!

Trucchi fai-da-te reggiseno invisibile per schiena scoperta: come mettere il reggiseno senza far vedere le spalline

Quando si deve indossare un abito con schiena scoperta, il reggiseno tradizionale risulta, ovviamente, antiestetico. Per non compromettere l’eleganza del look, uno dei metodi più efficaci è quello di utilizzare delle spalline invisibili o adesive, che possono trovarsi facilmente in vendita. Esistono, però, dei trucchi per continuare a utilizzare il classico reggiseno senza mostrare le spalline.

Si tratta di trucchi fai-da-te per imparare a mettere il reggiseno senza far vedere le spalline, appunto. Un modo è quello di utilizzare una graffetta per unire le due spalline sul retro. Si possono utilizzare anche una spilla o un nastro. Un metodo altrettanto efficace è quello che prevede che il reggiseno abbia delle spalline removibili, così da poterle rimuovere completamente.

Altri metodi per indossare il reggiseno con schiena scoperta: come incrociare il reggiseno per non far vedere le spalline

Ci sono anche altri metodi per indossare il reggiseno con schiena scoperta. Ad esempio, come incrociare il reggiseno e non far vedere le spalline? È un trucco perfetto per abiti eleganti con schiena scoperta o per top che hanno scollature particolari. Come procedere?

Basta agganciare le spalline nella parte posteriore, incrociandole sulla schiena e rendendole invisibili. Il supporto resterà, comunque, efficace. Infine, potresti scorrere le spalline sopra la testa, incrociandole e tirandole sotto al braccio opposto per far trovare la spallina di un lato proprio sotto l’ascella dell’altro. Prova uno di questi trucchi per riuscire a ottenere un reggiseno tradizionale che non si vede! Scopri anche i reggiseni perfetti per esaltare il décolleté e i migliori reggiseno se hai un décolleté prosperoso.