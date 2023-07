Il trucco per difendere l’account Instagram dagli attacchi hacker: così nessuno riuscirà a sottrarti il profilo

Essere hackerati su Instagram può risultare fastidioso e terribile per ognuno di noi. È il peggior incubo di ogni creator.

Anni di lavoro per costruire un seguito, accordi con il marchio in cantiere e ricordi inestimabili, tutti portati via in pochi secondi da un hacker. Sfortunatamente, innumerevoli creator l’hanno sperimentato in prima persona, perdendo tutto ciò che avevano costruito dopo essere stati hackerati su Instagram. La buona notizia è che ci sono alcune semplici best practice che puoi seguire per proteggere il tuo Instagram.

Ieri hai caricato delle foto sul tuo account Instagram e hai scambiato alcuni commenti con gli amici, ma ora qualcosa non va. Provi ad accedere al tuo profilo come al solito, ma ti viene negato. Dopo una rapida ricerca online, ti rendi conto che il tuo account è stato violato. In genere, tra il 20 e il 25% di tutti gli utenti dei social media può aspettarsi di essere hackerato.

Instagram è vulnerabile tanto quanto tutti gli altri siti o app che utilizziamo ogni giorno. Pertanto, è fondamentale mantenere il proprio dispositivo, la password e più in generale la sicurezza al sicuro, così che Instagram possa rimanere al sicuro insieme a tutto ciò che si fa online.

Il trucco per non essere hackerati

Se il tuo account Instagram viene violato può certamente essere una situazione spaventosa, soprattutto se il tuo reddito dipende da esso per effettuare vendite e generare lead. Quindi cos’è che puoi effettivamente fare per evitare che finisca nelle mani degli hacker? Bene, la migliore difesa è un forte “attacco”!

Un miliardo di persone usa Instagram ogni mese, rendendolo un obiettivo allettante per qualsiasi hacker. Se hai notato che sta accadendo qualcosa di strano al tuo account, non perdere tempo a cercare “Il mio Instagram è stato violato”. Segui subito questi suggerimenti per proteggerlo.

Prima di tutto, se il tuo profilo non ha un numero di telefono confermato, ti verrà chiesto di inserirne uno. Dopo averlo aggiunto, tocca il pulsante “Avanti”. Poi vai su Impostazioni e clicca su sicurezza, premi su autenticazione a due fattori, vai su SMS e abilita la spunta blu. In questo modo, una volta che accedi al tuo account da un altro dispositivo, ti apparirà un messaggio in cui ti verrà chiesto di inserire un codice di sicurezza attraverso un SMS.

L’autenticazione a due fattori è un passaggio aggiuntivo nel processo di accesso. Ogni volta che vuoi entrare nel tuo account, devi digitare un codice che hai ricevuto tramite SMS o un’app di autenticazione. Anche se questo potrebbe sembrare faticoso e richiedere più tempo per l’accesso, vale la pena abilitarlo, in quanto aggiunge un ulteriore livello di sicurezza.