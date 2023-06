Novità Instagram, i profili di gruppo: ecco cosa sono

Instagram ha implementato i profili di gruppo, offrendo molte nuove opportunità per gli utenti per crescere e prosperare online.

Analogamente alle funzionalità di gruppo disponibili su altre piattaforme di social media, i profili di gruppo di Instagram consentono un’incredibile collaborazione e crescita dell’account. Lavorando con i tuoi colleghi, puoi utilizzare questa nuova funzionalità per ottimizzare il successo e raggiungere i tuoi obiettivi aziendali. La nuova funzione è progettata per imitare le opzioni di gruppo che conosci e ami da Facebook e altri popolari social network.

I profili di gruppo di Instagram consentono a più membri di condividere contenuti in un unico posto, lavorando insieme e collaborando in modo creativo. Includendo storie, reel e post, lo strumento offre ai membri la possibilità di dare vita ad una community e incontrare persone con interessi condivisi, il tutto senza mai uscire dall’app. Si tratta di un grande cambiamento nel modo in cui funziona Instagram e nelle funzioni a tua disposizione.

Quando condividi contenuti su un profilo di un gruppo, puoi godere di un incredibile potenziale di copertura, rivolgendoti a persone che hanno passioni in comune e vogliono sapere ciò che hai da dire. Questo può aiutarti a far crescere il tuo seguito e aumentare le tue statistiche di coinvolgimento in una modalità che promuove conversazioni significative.

Come creare un profilo di gruppo

Vuoi creare un tuo profilo di gruppo? Questo è un procedimento semplice per assumere il controllo della tua strategia di costruzione della community e creare i contenuti che ti interessano. Inizia accedendo al tuo account Instagram. Qui, tocca l’icona + in alto a destra dello schermo e seleziona “profilo di gruppo” dal menu.

Successivamente, segui le istruzioni per configurare la tua pagina. Sarai invitato ad aggiungere il nome del gruppo, un nome utente, una descrizione e un’immagine del profilo. Ricorda di essere coerente con il tuo marchio e non dimenticare di includere alcune parole chiave pertinenti nella tua biografia per una maggiore rilevabilità.

Puoi anche aggiungere un link bio e modificare le impostazioni per determinare se la tua pagina sarà privata o pubblica. Una volta che le impostazioni del gruppo diventano private, rimarranno tali. Quando l’account sarà attivo, potrai aggiungere membri e condividere contenuti! Per connettere nuovi utenti alla pagina, tocca il pulsante “invita” che appare sotto la biografia. In qualità di amministratore, avrai modo di cercare qualsiasi account che desideri includere nel tuo gruppo. Manda l’invito e attendi una risposta.