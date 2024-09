Il gesto inatteso di Harry verso la famiglia reale: la pace è vicina

Sono trascorsi ormai cinque anni dal trasferimento di Harry in California. Nella stagione invernale del 2024 è stata inoltre confermata la sua richiesta relativa al cambio di residenza. Una notizia, questa, che ha contribuito a scoraggiare i sudditi inglesi in merito ad una possibile riconciliazione futura.

Il principe non sembra intenzionato a chiedere perdono, ma avrebbe al contempo compiuto un gesto indice di un evidente sentimento di distensione.

Ramoscello d’ulivo: Harry fa dietrofront

Il prossimo 22 ottobre è prevista la ristampa di Spare – Il Minore, il libro che circa un anno fa divenne responsabile della cristallizzazione delle tensioni, senza margine di ritorno. Tra le pagine dell’opera del duca del Sussex si ripercorrono gli anni trascorsi a Kensington Palace: dall’infanzia alla morte di Diana Spencer, fino ad arrivare all’età matura e al matrimonio con Meghan Markle. Una linea narrativa che non si limita a raccontare quanto accaduto, ma che contempla una serie di commenti poco lusinghieri sui membri della sua stessa famiglia.

La reazione dei diretti interessati rimane ignota. È risaputo che i royals seguano le eterne direttive di Elisabetta II: “Mai lamentarsi, mai spiegare” – una strategia che ha consentito alla monarchia britannica di sopravvivere ai frequenti scandali di cui i residenti di Buckingham Palace sono divenuti protagonisti negli ultimi anni. E così, in onore del mantra della sovrana scomparsa, nessuno dei citati è intervenuto nel merito per difendersi. Lo stato d’animo è però apparso chiaro: William, Re Carlo III e le rispettive consorti non hanno più avuto contatti ufficiali con il principe mancato.

Inoltre, nelle ultime settimane, diverse indiscrezioni avrebbero confermato la prossima diffusione di nuovi libri ricchi di aneddoti privati. Lo stesso Harry ha spiegato in più di un’occasione di aver materiale a sufficienza per scrivere almeno altri due mèmoire. Sembra tuttavia che – considerando le difficoltà patite dalla Famiglia Reale nell’anno corrente – il duca del Sussex abbia deciso di fare un passo indietro su questo. Per di più, in merito alla ristampa di Spare, è risaputo che queste spesso includano dei capitoli o dei commenti aggiuntivi alla prima pubblicazione. Ebbene, in tal caso la ristampa del libro sarà identica all’originale.

Harry ha deciso di non aggiungere altro rispetto a ciò che è già stato scritto e questo è stato percepito come un gesto distensivo. Si fanno sempre più concrete le ipotesi di un tentativo di riconciliazione da parte del figliol prodigo. Presto il duca dovrà tornare in suolo britannico per il decimo anniversario degli Invictus Games, ragione per la quale la competizione è stata organizzata a Birmingham. I sudditi si chiedono se William e Carlo III abbiano intenzione di partecipare. Un’incognita, questa, che probabilmente rimarrà tale fino al consumarsi dell’evento.