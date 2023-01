Il 27 gennaio è la “Giornata della memoria” per ricordare l’orrore della Shoah, l’Olocausto. Si è scelta proprio questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia, scoperchiando quella che potremmo definire “la madre di tutte le stragi”.

Le poesie sulla Shoah per i bambini da leggere durante la Giornata della Memoria

Foto Shutterstock | irisphoto1 – Candele commemorative

Le testimonianze di chi visse quell’inferno, l’abisso dei campi di concentramento e la deportazione, e che trovò il coraggio di parlarne, sono un prezioso ricordo, sebbene dolorosissimo, da preservare perché non accada mai più.

Ma come spiegare il Giorno della memoria ai più piccoli? Niente di meglio di un libro, di un cartone animato o delle poesie sulla Shoah per i bambini come quelle che riportiamo in questo articolo:

Leggerle insieme in famiglia o a scuola è un passo fondamentale per tramandare il ricordo e impedire che simili atrocità trovino nuova linfa nel mondo.

Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.

(Primo Levi)

Notte su Birkenau

Un’altra notte. Torvo, il cielo si chiude ancora

sul silenzio mortale volteggiando come un avvoltoio.

Simile ad una bestia acquattata, la luna cala sul campo —

pallida come un cadavere.

E come uno scudo abbandonato nella battaglia,

il blu Orione — fra le stelle perduto.

I trasporti ringhiano nell’oscurità

e fiammeggiano gli occhi del crematorio.

È umido, soffocante. Il sonno è una tomba.

Il mio respiro è un rantolo in gola.

Questo piede di piombo che m’opprime il petto

è il silenzio di tre milioni di morti.

Notte, notte senza fine. Nessuna alba.

I miei occhi sono avvelenati dal sonno.

La nebbia cala su Birkenau,

come il giudizio divino sul cadavere della terra.

(Tadeusz Borowski, deportato ad Auschwitz)

Un paio di scarpette rosse

C’è un paio di scarpette rosse

numero ventiquattro

quasi nuove:

sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica

“Schulze Monaco”.

C’è un paio di scarpette rosse

in cima a un mucchio di scarpette infantili

a Buckenwald

erano di un bambino di tre anni e mezzo

chi sa di che colore erano gli occhi

bruciati nei forni

ma il suo pianto lo possiamo immaginare

si sa come piangono i bambini

anche i suoi piedini li possiamo immaginare

scarpa numero ventiquattro

per l’ eternità

perché i piedini dei bambini morti non crescono.

C’è un paio di scarpette rosse

a Buckenwald

quasi nuove

perché i piedini dei bambini morti

non consumano le suole.

(Joyce Lussu)

Aprile

Prova anche tu,

una volta che ti senti solo

o infelice o triste,

a guardare fuori dalla soffitta

quando il tempo è così bello.

Non le case o i tetti, ma il cielo.

Finché potrai guardare

il cielo senza timori,

sarai sicuro

di essere puro dentro

e tornerai

ad essere Felice

(Anna Frank)