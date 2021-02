A pasqua il make-up sarà super colorato e glossy

Il tempo sta letteralmente volando. Anche se ci sembra di aver superato Natale da pochissimo tempo, in realtà ci stiamo avvicinando alla Pasqua.

Ancora, purtroppo, non sappiamo come trascorreremo questa festività, ma non ci lasciamo abbattere e cominciamo a pensare a qualche make-up look da sfoggiare.

I beauty look più belli da replicare per Pasqua

Per il trucco di Pasqua ci concentriamo soprattutto sugli occhi. Quest’anno ci sono tendenze che ci danno delle grandi gioie e, soprattutto, il ritorno dei colori. Vediamo quindi qualche look per gli occhi da replicare o da cui prendere ispirazione.

Leggi anche Overnight mask: perché le maschere viso notturne sono il trattamento da provare

Eyeliner bianco, o colorato, per uno sguardo magnetico per Pasqua

L’eyeliner è da sempre uno dei bff delle donne. Dal più classico eyeliner nero a quelli colorati, sono diventati grandi protagonisti del trucco occhi e immancabili nella trousse di chiunque.

Per Pasqua vi consigliamo di provare a replicare la bellissima linea di eyeliner realizzata da Alissa Janay, influencer da oltre 200mila follower su Instagram.

Facile da realizzare, questa linea va ad impreziosire e allungare lo sguardo ed è semplice da realizzare, anche per le meno esperte.

Occhi glossy, come le labbra

L’effetto bagnato sugli occhi è super cool e dona a chiunque uno sguardo da cerbiatta. Per questo motivo per Pasqua non potete non provare a replicare il look realizzato da Alyssa Marie.

L’influencer, dopo aver applicato un ombretto rosa effetto metallizzato, ha steso un velo di gloss sia sugli occhi che sulle labbra. Risultato wow assicurato e facilissimo da realizzare.

Esplosione di colori

La primavera porta con se la voglia di riutilizzare abiti con stampe floreali e, soprattutto, super colorate. I colori, accesi e pastello, arrivano così anche sugli occhi. Proprio per questo vi consigliamo di armarvi della palette più colorata che avete e di provare a lasciarvi ispirare dal look proposto da Kiana Mitchell.

Per Pasqua lasciate quindi che sia la vostra fantasia a guidarvi e realizzare un eye look iper colorato e irresistibile.

La semplicità vince sempre

Se non siete sicure di voler osare con i colori, non vi preoccupate, perché la semplicità sarà sempre la vostra arma vincente. Per questo motivo, anche a Pasqua, un look come quello proposto dalla makeup artist professionista Jeannine Mariotti è perfetto.

Vi basterà stendere un velo di fondotinta, fissare tutto con la cipria, e concentrarvi su bocca e ciglia. Rosa sgargiante sulla bocca, ciglia super voluminose e incurvate, e il gioco sarà fatto.

Flower power anche a Pasqua

L’influencer coreana Marino Mochamaryn mostra come realizzare degli adorabili fiorellini sugli occhi utilizzando semplicemente degli eyeliner colorati o degli ombretti. Con i vostri pennelli potrete realizzare i fiori che più preferite, dalle margherite alle rose, per un perfetto make-up floreale da sfoggiare anche, e soprattutto, a Pasqua.