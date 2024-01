Ida Platano ci svela il suo segreto di bellezza: il trucchetto è alla portata di tutte le tasche!

La tronista di Uomini e Donne, Ida Platano, ha finalmente rivelato il suo segreto di bellezza. La vera svolta è che è alla portata di tutti e di tutte le tasche!

Ida Platano è sulla creste dell’onda del successo. Tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura con il cavaliere Alessandro Vicinanza, Ida sta tuttora cercando il vero amore.

La Platano ha un sacco di pretendenti, ma rimane cauta dopo la delusione avuta dall’ultima rottura. La donna si mette in discussione e continua a sognare ad occhi aperti come se fosse una bambina.

Ida, in realtà, ha 42 anni, ma ne dimostra molti meno. Sorridente, dai capelli perfetti e la pelle liscia: la Platano sa proprio come tenersi.

In molti si stanno chiedendo quale sia il segreto di bellezza della tronista di Uomini e Donne e finalmente lei ce lo ha svelato.

Scopriamolo insieme!

Il segreto di bellezza di Ida Platano: mai più senza

Ida Platano ama tutto ciò che riguarda la bellezza. Non a caso, oltre ad essere protagonista di Uomini e Donne, la 42enne ha un lavoro legato al mondo del beauty.

La donna guadagna rinnovando il look delle sue clienti con acconciature nuove e fresche, mentre il suo ex Riccardo Guarnieri esce allo scoperto con un’altra donna.

Ida si dedica alle altre, ma non si dimentica di sé stessa. Infatti, anche la Platano ama sfoggiare sempre nuovi stili, pettinature e make up.

Il tratto che più distingue Ida dalle altre donne del parterre è che ha una pelle perfetta sicuramente frutto di una buona skincare.

Tra i vari prodotti che usa, troviamo anche il suo segreto di bellezza: il patch contorno occhi con oro 24 K. Forse non lo sapevi, ma questo prezioso metallo conferisce una nuova vita alla pelle e non costa niente!

I patch occhi sono fatti con oro colloidale, un ingrediente di ultima generazione che va a rigenerare e a distendere la pelle.

Oltre all’oro, trovi all’interno del prodotto acqua e particelle dorate che hanno qualità antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti.

Se applicherai il patch occhi almeno una volta a settimana otterrai una pelle molto più luminosa, rosea e viva. Il prodotto di cui stiamo parlando stimola la circolazione favorendo l’ossigenazione dei tessuti.

E’ un patch occhi che funziona da anti-age, quindi aiuta contro l’invecchiamento della pelle.

Inoltre, questo specifico prodotto elimina i segni di stanchezza e di affaticamento.

Se i diamanti sono i migliori amici delle donne, i patch occhi con oro 24K sono un toccasana per la pelle irrinunciabile nella propria skincare!