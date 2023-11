Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato in segreto con lei: fan sconvolti

Riccardo Guarnieri ha un nuovo amore e questo sarebbe il motivo per cui non ha preso parte a Uomini e donne in questa edizione.

Erano tanti i telespettatori amanti di Uomini e donne a voler rivedere Riccardo Guarnieri nel parterre degli over quest’anno. Al momento la sua presenza però è esclusa dato che già da luglio il bel 40 enne è stato beccato più di un volta in dolce compagnia.

Dopo la relazione tormentata con Ida Platano, per Riccardo pare sia arrivata la svolta, e finalmente sembra che abbia trovato la sua anima gemella. Ma chi è la fortunata? Andiamo a vedere insieme l’ultima segnalazione riportata da Deianera Marzano sul tarantino.

Spunta una nuova segnalazione su Riccardo Guarnieri: chi è la nuova fiamma?

Riccardo, ex volto del programma di Maria De Filippi, ha finalmente ritrovato l’amore. La prima foto ufficiale della coppia risale già a mesi fa, dove a postarla è stato proprio lo stesso ex cavaliere. I due si sono mostrati l’uno vicino a l’altro in macchina e sono sembrati anche molto intimi. Poi qualche settimana dopo è arrivata una nuova segnalazione, dove la neo coppia è apparsa assieme a passeggio per le vie di Lecce.

Ora, l’ultima è arrivata da Deianera Marzano. Una fan del programma di Uomini e donne riconoscendo il tarantino, ha fotografato di nascosto l’ex cavaliere in compagnia di una ragazza. Entrambi sono di spalle ma la giovane anonima dichiara che Guarnieri appena si è accorto che qualcuno li stesse notando si è subito allontanato da solo.

Al momento l’identità della ragazza che da mesi appare in compagnia di Riccardo è ancora misteriosa. L’unica cosa che è trapelato in rete è che si tratta di una giovane fanciulla che abita in un paese vicino al suo, molto più piccola di età di Guarnieri e totalmente diversa dalle ragazze che ha frequentato fino ad oggi. Intanto, sui social, l’ex cavaliere continua ad essere molto seguito e sono in tante a voler scoprire chi finalmente è riuscita a fargli perdere la testa. Ormai la storia con Ida Platano è solo un ricordo. A dispetto di quello che in molti credevano, ovvero del grande ritorno nel parterre di Uomini e Donne, c’è stato un grande cambiamento. Infatti è stata proprio la parrucchiera la protagonista che oltre a tornare a mettersi in gioco lo ha fatto addirittura salendo sul trono.