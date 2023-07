I VIP che hanno scelto le Birkenstock: tutti pazzi per le ciabatte ‘brutte’

Le Birkenstock, celebri per il loro stile semplice e riconoscibile, sono diventate un’icona della moda casual-street degli ultimi anni. Nonostante il loro aspetto definito da molti come “brutto“, queste ciabatte hanno conquistato il cuore di molte celebrità e personaggi VIP, che le indossano con orgoglio. Scopriamo insieme alcuni dei VIP che hanno scelto di indossare le Birkenstock contribuendo così alla crescita della loro popolarità.

E tu le indossi? Se i nomi Madrid, Arizona e Gizeh non ti dicono nulla, entra anche tu – come i VIP – nel mondo Birkenstock!

Ma prima di approfondire l’entusiasmo dei VIP per le Birkenstock, è interessante conoscere un po’ di storia di questo marchio. Le origini delle Birkenstock risalgono al lontano 1774 in Germania, quando Johann Adam Birkenstock iniziò a lavorare come calzolaio nella sua città natale. La sua passione per le scarpe e la sua abilità artigianale lo portarono a sviluppare nuovi modelli di calzature che offrivano comfort e supporto al piede.

È stato nel 1896 che Konrad Birkenstock, pronipote di Johann Adam, ha rivoluzionato il marchio introducendo il plantare sagomato anatomico, ideale per migliorare il supporto dell’arco plantare, oltre che la comodità e la postura. Negli anni successivi, Birkenstock continuò a perfezionare i suoi plantari e a espandere la sua gamma di prodotti. Così negli anni ‘60 e ‘70 le Birkenstock divennero sempre più popolari grazie al loro comfort imbattibile e alla loro durabilità nel tempo.

Le Birkenstock vengono indossate da persone di diverse professioni e con diversi stili di vita. In particolare sono state adottate dalla controcultura hippie e sono diventate un simbolo di ribellione e individualità. Negli ultimi decenni, il marchio ha sperimentato un vero e proprio revival, diventando una scelta di stile per molte persone, compresi i VIP che le scelgono per avere uno stile distintivo.

Leonardo DiCaprio: Impegno per l’ambiente e stile

L’attore premio Oscar è noto per il suo impegno per l’ambiente e lo stile di vita eco-sostenibile. DiCaprio ha dimostrato il suo amore per le Birkenstock indossandole in diverse occasioni informali. Non solo ha scelto il comfort offerto da queste ciabatte, ma ha anche sottolineato il valore della sostenibilità che l’azienda Birkenstock promuove. Il modello a cui Leo non può rinunciare è sicuramente quello delle Birkenstock Arizona Oiled Leather.

Kristen Stewart: Praticità e stile senza fronzoli

L’attrice di successo Kristen Stewart è spesso fotografata con le sue Birkenstock. Da passeggiate in città a eventi casual, Kristen dimostra che le Birkenstock possono essere abbinate a qualsiasi look. La sua scelta di indossarle riflette uno stile di vita pratico e senza fronzoli.

Pharrell Williams: Personalità e comfort

Il cantante e produttore discografico Pharrell Williams è un altro amante delle Birkenstock. Con il suo stile unico e anticonvenzionale, Pharrell le indossa con sicurezza, dimostrando che il comfort e la personalità possono andare di pari passo.

Gigi Hadid: Stile informale e comodità

La supermodella Gigi Hadid è spesso fotografata indossando le Birkenstock durante le sue giornate di riposo. Questo dimostra che anche nel mondo della moda, il comfort è importante. Gigi sa che le Birkenstock offrono un equilibrio perfetto tra stile informale e comodità. Il modello con cui è stata paparazzata più spesso è quello Arizona EVA (in materiale plastico), pratiche e versatili nel colore nero.

David Beckham: Icona di stile senza compromessi

L’ex calciatore e icona di stile, David Beckham, ha dimostrato più volte la sua preferenza per le Birkenstock. Sia che si tratti di un look casual da uomo o di un abbigliamento più sofisticato, David sa come integrare le Birkenstock nel suo guardaroba senza rinunciare al comfort.

Mary-Kate e Ashley Olsen: Stile senza tempo

Le gemelle Olsen, famose per il loro stile unico, sono spesso viste indossare le Birkenstock nelle loro apparizioni pubbliche. Con il loro approccio alla moda senza tempo e senza compromessi, le Birkenstock si inseriscono perfettamente nel loro stile distintivo. Fan del modello Gizeh, le Gemelle Olsen ed in particolare Ashley, abbina in maniera magistrale queste infradito a gonne ampie e abiti scuri.

Questi sono solo alcuni dei VIP che hanno scelto di abbracciare il fascino delle Birkenstock. La loro scelta di indossare queste ciabatte ‘brutte’ dimostra che la moda non riguarda solo l’apparenza, ma anche il comfort e l’autenticità. Le Birkenstock hanno conquistato un posto speciale nel mondo della moda e sono diventate un simbolo di stile fashion/street, amato da molte persone, celebrità comprese.