I piumini bianchi anti-freddo da comprare con i saldi

La stagione fredda è arrivata, anche se sembrava l’avessimo scampata, le temperature si sono abbassate e ovviamente è giunto il momento di riporre i cappottini e far spazio ai caldissimi piumini.

Ormai un passepartout, i piumini bianchi sono un trend irrinunciabile per l’inverno tanto da conquistare chiunque, fashion addicted incluse. L’importante per essere super glam senza errori, è sapere quali capi abbinare ad un piumino.

Il piumino, è un capo che si è conquistato un posto sulle passerelle più chic nonostante inizialmente si trattasse di un must per gli sportivi, oggi lo vediamo combinato a look più eleganti e sbarazzini.

Per quest’anno gli esperti di tendenze ci annunciano che tra i capi must alla moda, il piumino candido color neve è quello più gettonato. Vediamo perciò quali sono i piumini bianchi da comprare assolutamente, approfittando dei prossimi saldi!

Piumino bianco con cappuccio Zara

Foto di Zara

Zara ormai è diventato uno dei brand di massa più apprezzato ed ovviamente nella nostra lista non poteva mancare un suo piumino.

Si tratta di un piumino bianco imbottito con collo alto e cappuccio removibile, caldissimo e davvero comfy, perfetto con outfit più sportivi o casual. Un must da avere assolutamente nell’armadio!

Piumino bianco Puma

Foto di Puma

Non c’è modo migliore di affrontare il freddo se non con questo bellissimo piumino bianco a marchio Puma. Si tratta di un piumino corto realizzato in vera piuma d’oca con un rivestimento idrorepellente che vi terrà asciutte e al caldo con stile!

Perfetto per ogni occasione, vedrete starà perfettamente su un outfit streetstyle ideale per tutti i giorni.

Piumino Anorak imbottito Mango

Foto di Mango

Anche il brand Mango ci offre una vasta scelta di caldissimi piumini perfetti per la stagione. Tante sono le offerte in occasione dei saldi e tra tutte, il piumino Anorak bianco sporco è di certo imperdibile.

Perfetto per le più freddolose, questo piumino è costituito da un tessuto tecnico idrorepellente, chiusura zip e bottoni a pressione e polsini sulle maniche.

Ideale per qualsiasi outfit, il piumino Mango è un’occasione irrinunciabile da salvare nella propria wish list in occasione dei saldi.

Insomma i saldi sono ormai alle porte perciò non vi resta che scegliere il vostro piumino bianco preferito!