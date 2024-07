I costumi interi H&M di tendenza, i modelli che ti faranno impazzire

H&M quest’anno ha una collezione di costumi interi davvero da urlo, i modelli più cool sono sensuali e perfetti da sfoggiare in più occasioni.

Il costume intero è uno di quei capi che non può assolutamente mancare nell’armadio dell’estate, a differenza di quello a due pezzi, può essere utilizzato sia come costume da bagno che come body da abbinare a una gonna pareo o a uno shorts per una serata estiva. E’ un vero e proprio jolly per questo conviene averne anche più di uno.

Quest’anno, poi, è veramente di gran moda, basta vedere i costumi interi Golden Point o i costumi interi più sensuali per rendersi conto di come sia un modello richiestissimo per quest’estate 2024. H&M offre una collezione davvero molto ricca, dai modelli colorati a quelli a fantasia, fino a qualcosa di più sensuale, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Costumi interi H&M, tre modelli da perdere la testa

H&M ha il grande vantaggio di avere collezioni di grande tendenza a prezzi più che economici, anche la linea dei costumi da bagno è davvero low cost e ha tantissimi modelli superlativi che sono, quindi, alla portata di tutti.

Nella collezione dei costumi interi H&M 2024 troviamo il modello sgambato con coppe e bretelline sottili con una texture arricciata molto particolare. E’ sexy e comodo da indossare, disponibile in diversi colori: bianco, verde, nero, marrone, bianco con bordi nero e a fantasia floreale.

C’è poi qualcosa di più classico ed elegante, il costume intero con scollo a V e laccetti che si chiudono al collo, molto versatile perché oltre a essere perfetto a mare, si può abbinare anche in un look serale, indossandolo su una gonna pareo, ma anche su un pantapalazzo, sfoggiando un outfit estivo e di tendenza. Anche questo è disponibile in più colori: verde oliva, nero, blu, rosso, beige e a fantasia floreale bianco e rosa.

Infine, se si è alla ricerca di qualcosa di più particolare, c’è il costume intero con scollo a V, cucitura arricciata al centro del decolleté, spalline sottili che hanno alle estremità delle simpatiche perline, da annodare come si desidera. Anche in questo caso ci sono coppe imbottite che possono essere tolte, questo modello è disponibile solo in nero.

Questi sono i tre costumi interi di H&M più di tendenza, ma la collezione ne ha davvero tantissimi, praticamente per ogni gusto e ogni tipo di fisico.