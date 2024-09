L’Hugo Spritz fatto in casa si prepara in meno di 5 minuti

La ricetta del cocktail Hugo Spritz è davvero molto semplice. Ecco come prepararla in meno di 5 minuti a casa…

Conosciuto anche con il nome di Hugo Spritz, l’Hugo è uno dei cocktail più richiesti durante un aperitivo al bar. A base di prosecco, è uno dei più apprezzati proprio per la sua semplicità. Se hai intenzione di prepararne uno fatto in casa, dovresti assolutamente provare questa ricetta.

Non tutti lo sanno, ma questo cocktail da aperitivo è tipico dell’Alto Adige, si prepara in meno di 5 minuti ed è perfetto da gustare anche durante il periodo della calda stagione.

Facile e veloce, avrai bisogno di recuperare tutti ingredienti facilmente reperibili nei supermercati e preparare il tuo cocktail all’ultimo minuto alle persone che vorranno gustarlo. Le dosi che trovi qui sotto sono consigliate per ottenere un bicchiere, quindi scegli le quantità da rimediare in base a quanti cocktail dovrai preparare!

Come preparare il cocktail Hugo

Se non sai come rendere il tuo aperitivo fai da te invitante e sfizioso, prova la ricetta degli stuzzichini di sfoglia. Troverai ben 3 idee per condire i rotoli di pasta sfoglia senza dover necessariamente cuocere prima gli ingredienti per il ripieno.

Il cocktail Hugo

Ingredienti

150 ml di prosecco

15 ml di sciroppo di fiori di sambuco

2 foglie di menta fresca

1 fettina di lime

ghiaccio quanto basta

soda quanto basta

Procedimento

Per poter preparare il cocktail Hugo bisogna innanzitutto prendere il calice e raffreddarlo. Non dovrai fare altro che versarci i cubetti di ghiaccio all’interno. A questo punto potrai aggiungere lo sciroppo di fiori di sambuco, oppure sostituire questo ingrediente con lo sciroppo di melissa. Versa il prosecco ben freddo e concludi con la soda. Miscela per bene gli ingredienti, dopodiché inizia a decorare. Quindi posiziona della menta fresca e guarnisci con una fettina di lime, in alternativa andrà bene anche il limone.

Per una preparazione casalinga avrai bisogno di pochi strumenti, se però l’obiettivo è quello di ottenere un cocktail come quello del bar ti suggeriamo di rimediare alcuni strumenti.

Dovrai anche con te il dosatore a forma di clessidra, proprio quello usato dai barman, conosciuto con il nome di jigger, e un bar spoon, ovvero il cucchiaino dal manico lungo che ti aiuterà a miscelare al meglio gli ingredienti.

Inoltre, uno strumento che probabilmente hai già in cucina ti tornerà molto utile per la decorazione: la pinza. Posizionare le foglie di menta e le fette di lime come decorazione finale con la pinza avrà tutto un altro effetto, provare per credere!