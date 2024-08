Aperitivo in casa all’ultimo minuto? Ecco gli stuzzichini da preparare in 10 minuti: una sola ricetta, ne escono fuori quanti ne vuoi

Aperitivo fatto in casa, gli stuzzichini di pasta sfoglia li prepari in poco tempo. Ecco 3 idee senza cottura!

Un’idea facile e veloce per preparare un aperitivo in casa dell’ultimo minuto: gli stuzzichini di pasta sfoglia. I rustici sono un’idea sempre molto apprezzata sia dai grandi che dai bambini, quindi se hai poco tempo a disposizione, dovresti assolutamente provare questa ricetta.

3 rotoli di pasta sfoglia e 3 ripieni differenti, non dovrai cuocere nulla se non i rustici di sfoglia farciti al forno per massimo 15 minuti. Ecco, quindi, un’idea per fare colpo sugli ospiti!

Come preparare degli stuzzichini per un aperitivo last minute

Accendi il forno e mentre si preriscalda prepara questi deliziosi stuzzichini. Verranno apprezzati dai tuoi amici che hai invitato per un aperitivo fatto in casa, non temere!

Ingredienti

3 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

100 gr di ricotta

100 gr di prosciutto cotto

50 gr di scamorza a cubetti

100 gr di salame

60 gr di salsa di pomodoro

50 gr di mozzarella fior di latte

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di origano

olio extra vergine di oliva

1 tuorlo

Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Tira fuori i tre rotoli di pasta sfoglia dal frigorifero prima di stenderli. Lasciali riposare e nel frattempo prepara i tre condimenti diversi. Taglia il prosciutto cotto a dadini. Metti la ricotta a scolare così da rimuovere l’acqua in eccesso, altrimenti la base della sfoglia potrebbe inumidirsi troppo in cottura e cuocerci in maniera errata. Taglia il salame a tocchetti. Effettua lo stesso passaggio con la scamorza, quindi tagliala a dadini. Se non hai la scamorza, sostituiscila con un altro tipo di formaggio come provola o asiago. In una terrina unisci la salsa di pomodoro già pronta, rendila più saporita e buona con un cucchiaino di origano e un pizzico di sale se ce ne è bisogno. Lascia scolare la mozzarella, poi tagliala a cubetti. Gli ingredienti per i vari ripieni sono pronti, quindi stendi il primo rotolo di pasta sfoglia. Dividi a metà la sfoglia e ottieni con un coppapasta di circa 6 cm o una tazzina da caffè tanti piccoli cerchi. A questo punto farcisci con la ricotta e il prosciutto cotto metà delle basi che hai ottenuto. Con gli altri cerchi vuoti copri il ripieno sigillando per bene i bordi con l’aiuto di una forchetta. Passa al secondo rotolo di pasta sfoglia. Ottieni nuovamente dei dischi come hai fatto in precedenza. Farcisci con le fettine di salame e la scamorza tagliata a cubetti. Ricopri con gli altri dischi e sigilla per bene i bordi. Ultimo rotolo di pasta sfoglia, ideale per chi segue una dieta vegetariana: ottieni i dischi e farcisci con salsa di pomodoro e mozzarella tagliata. Copri con l’altra metà di sfoglia. Ora i rustici sono pronti per essere infornati, quindi spennella la superficie di ogni stuzzichino con del tuorlo e inforna a 190 gradi per circa 10 – 15 minuti. Sforna, lascia intiepidire e porta a tavola!

I rustici di pasta sfoglia possono essere gustati sia caldi che freddi. Puoi prepararli in anticipo e conservarli in un contenitore ermetico.