La magia delle Feste è arrivata: scopri la collezione H&M Holiday

Le feste sono alle porte: lasciati ispirare dalle proposte più glam di H&M per brillare durante la party season!

H&M ha lanciato la sua nuova Holiday Collection per le feste di Natale 2024, una linea di abbigliamento ispirata alla raffinatezza senza tempo e allo spirito esuberante della moda anni ’60 e ’70. La collezione mescola l’eleganza classica delle linee couture di quegli anni con elementi contemporanei, creando un guardaroba festivo e moderno che richiama il glamour retrò, con tanti outfit perfetti da sfoggiare durante le feste.

Come ha rivelato Eliana Masgalos Duarte, Womenswear Design Director di H&M, l’obiettivo è offrire capi adatti alle festività, ma anche perfetti per chi cerca un tocco di sofisticata eleganza da indossare in ogni occasione speciale. “Per le festività del 2024 stiamo promuovendo un nuovo tipo di eleganza: affascinante ed esuberante, ma assolutamente moderna. Stiamo portando lo stile elevato dell’alta moda degli anni ’60 e ’70 nel guardaroba contemporaneo”.

H&M Holiday Collection 2024: silhouette retrò con un twist moderno

Una delle caratteristiche più interessanti della Holiday Collection 2024 di H&M è l’attenzione meticolosa alla silhouette. Il team di design ha preso ispirazione dalle linee nette degli abiti da festa degli anni ’60 e dagli stili lunghi e glamour delle serate anni ’70, bilanciando elementi vintage e moderni. Abiti e completi da sera presentano linee ben definite e proporzioni innovative, che vanno dalle giacche strutturate ai pantaloni a vita alta.

Ogni capo della collezione evoca un senso di eleganza rilassata e armoniosa, perfetta per chi ama sperimentare con uno stile ricercato ma disinvolto. L’approccio alla silhouette è minimalista ma con dettagli giocosi che lo rendono intrigante. La combinazione di strutture classiche con linee fresche rende questi capi ideali per un guardaroba versatile, capace di esprimere stile e personalità in ogni celebrazione.

Bianco e nero con tocchi di lusso

La Holiday Collection 2024 di H&M si concentra su una palette di colori sobria, dominata dal bianco e nero, che risalta grazie a decorazioni luminose e a un sapiente uso delle texture. I look in black and white, simbolo di eleganza e semplicità, sono infatti impreziositi da paillettes, fiocchi e ricami che aggiungono un tocco di glamour. Tra i pezzi chiave della collezione, una classica camicia da smoking con i polsi decorati con cristalli e un completo da smoking con pantaloncini ricamato con motivi che richiamano l’art déco.

Un altro dei pezzi più glam è rappresentato il set di top e pantaloni realizzati con una nuova frangia iper-testurizzata, che evoca la consistenza della pelliccia sintetica, donando un aspetto raffinato ma anche moderno. Questo approccio alle texture offre una dimensione tattile e lussuosa, che si sposa perfettamente con il tema delle festività.

Gli accessori: eleganza d’altri tempi rivisitata

Come gli abiti, anche gli accessori della Holiday Collection 2024 di H&M si ispirano allo stile lussuoso degli anni ’60, riprendendo dettagli che richiamano il design e l’estetica dell’era delle conquiste spaziali. Borse e scarpe sono impreziosite da dettagli a specchio che conferiscono un aspetto lucente e sofisticato, perfetto per aggiungere un tocco di luce a ogni outfit.

Le borse da sera sono decorate con lunghe frange di cristallo che creano un effetto di movimento teatrale, ideale per le serate danzanti. Anche le scarpe basse si rivelano un accessorio vincente, perfette da abbinare ai miniabiti e a look più giovani e disinvolti. Questi dettagli raffinati e ben curati danno agli accessori un fascino d’altri tempi, pur rimanendo freschi e in sintonia con il gusto contemporaneo.

Moda uomo: glamour dandy e disinvolto

Anche la moda maschile ha il suo spazio nella Holiday Collection 2024 di H&M e si ispira allo stile dandy e glamour tipico della metà del secolo scorso. Le proposte per l’uomo includono camicie fluide e pantaloni a pieghe, che richiamano un’eleganza rilassata ma raffinata. Alcuni capi sono impreziositi da paillettes, portando una nota festosa nel guardaroba maschile, che invita a osare con eleganza.

Questa parte della collezione dimostra che anche la moda uomo può giocare con le texture e i dettagli preziosi senza risultare leziosa. Il glamour dandy viene rivisitato per adattarsi a un uomo moderno, che ama l’eleganza ma non rinuncia a un tocco di audacia.

La campagna H&M Holiday 2024 celebra l’amore e l’unione

La campagna pubblicitaria della Holiday Collection di H&M per il 2024 è dedicata alla celebrazione dell’amore in tutte le sue forme. Il brand d’abbigliamento ha scelto di raccontare la bellezza dell’unione e della condivisione attraverso una serie di ritratti intimi e toccanti, che vedono protagonisti celebri volti del mondo della moda e della cultura, come Mona Tougaard, Gemma Ward, Kim Gordon e 070 Shake. La campagna cattura momenti di tenerezza tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra persone che si amano, evocando un’atmosfera di calore e complicità che riflette lo spirito delle festività.

Ogni immagine celebra la gioia di stare insieme, che si tratti di una serata speciale o di un semplice momento di condivisione. La scelta di rappresentare diverse generazioni e background culturali rafforza il messaggio di inclusività e amore universale. L’invito è quello di abbracciare la bellezza della connessione e del sostegno reciproco, rendendo questa collezione non solo un’occasione di stile, ma anche un’opportunità per riscoprire il valore delle relazioni umane.

La Holiday Collection 2024 di H&M, già disponibile nei negozi selezionati e online, rappresenta un invito a esprimere la propria personalità e a esplorare uno stile senza tempo, ma assolutamente moderno, pensato per le festività e per ogni occasione speciale, e incarna un’idea di eleganza affascinante ed esuberante, che unisce passato e presente in un mix unico e accattivante.