Hime Cut, tutto quello che devi sapere sul taglio di capelli giapponese che sta conquistando tutte

L’Hime Cut è il taglio di capelli che sta davvero conquistando le appassionate di hairstyle. Appartenente alla tradizione giapponese – come detto – si sta facendo strada anche in Occidente. Caratterizzato da un look regale ed elegante, questo taglio si distingue per le lunghe ciocche laterali che incorniciano il viso, mentre la parte posteriore si mantiene più corta.

È un taglio che crea contrasto, donando un’aria raffinata e sofisticata. Scopriamo insieme di più sull’Hime Cut, il taglio di capelli giapponese che dona un look glamour e fresco a tutte.

Hime Cut: cos’è e a chi sta sta bene



Omaggio alla cultura giapponese, l’Hime Cut è un’opportunità per trasformare alla grande il proprio stile! Per la precisione, si tratta di un taglio di capelli tradizionale giapponese che affonda le sue origini nell’epoca Heian quando veniva utilizzato, soprattutto, dalle nobildonne come simbolo di raffinatezza ed eleganza. “Hime” significa, per l’appunto, “principessa”. È il taglio ideale per chi cerca un look sofisticato ed elegante, ma anche per chi desidera qualcosa di pratico.



La sua particolarità è quella della divisione netta tra le ciocche di capelli laterali più lunghe e il resto dei capelli. Questi ultimi possono avere un taglio medio o lungo. Generalmente, la parte laterale e frontale si mantiene all’altezza della mascella – più o meno – in base ai gusti. È un taglio di capelli adatto a chi ha un viso tondo, in quanto le ciocche laterali lunghe bilanciano i tratti slanciando il volto. È, inoltre, perfetto per chi ha i capelli lisci o leggermente ondulati.

Hime Cut, le versioni del taglio di capelli in stile manga: wavy hair, a caschetto, curly hair e short hair



L’Hime Cut – come detto – è, generalmente, associato ai capelli lisci, ma è comunque possibile ad adattarlo anche ad altro.

Wavy hair : è perfetto anche per chi ha i capelli ondulati , in quanto aggiunge volume e texture creando un look un po’ più informale ma, comunque, chic. Le onde sulle lunghe ciocche laterali, inoltre, sono in grado di esaltare la femminilità, donando movimento al taglio.

: è perfetto anche per chi ha i , in quanto aggiunge creando un look un po’ più informale ma, comunque, chic. Le onde sulle lunghe ciocche laterali, inoltre, sono in grado di esaltare la femminilità, donando movimento al taglio. A caschetto : è un’alternativa moderna, in quanto il Bob mantiene le caratteristiche laterali lunghe, ma il resto dei capelli è più corto, per l’appunto. Senza alcun dubbio, è un taglio dinamico.

: è un’alternativa moderna, in quanto il mantiene le caratteristiche laterali lunghe, ma il resto dei capelli è più corto, per l’appunto. Senza alcun dubbio, è un taglio dinamico. Curly hair : se, invece, hai i capelli ricci , sappi che potresti adattarlo anche alla tua texture riccia. È un look adatto a chi cerca un taglio che giochi con la voluttuosità dei ricci.

: se, invece, hai i , sappi che potresti adattarlo anche alla tua texture riccia. È un look adatto a chi cerca un taglio che giochi con la voluttuosità dei ricci. Short hair: che dire del taglio corto? La parte posteriore può rimanere corta, mentre le ciocche laterali possono essere più lunghe. È un taglio per chi cerca qualcosa di audace, ma femminile.

L’Hime Cut è un taglio originale, ma comunque elegante adatto a chi cerca qualcosa di diverso! Scopri anche il taglio di capelli perfetto per sembrare più giovane all’istante e di più sul Long Bob.