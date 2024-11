Haus Labs, il brand di cosmetici di Lady Gaga che vorrai provare anche tu lo trovi da Sephora

Cosa sapere sul marchio Haus Labs by Lady Gaga? Ecco dove acquistare i prodotti e perché anche tu dovresti provarli per il tuo make up impeccabile!

La famosissima artista statunitense Stefani Joanne Angelina Germanotta, conosciuta ai più con il nome di Lady Gaga, oltre ad essere una cantautrice, compositrice ed attrice, è anche fondatrice del suo marchio Haus Labs by Lady Gaga, un brand che in Italia è arrivato solo lo scorso marzo in esclusiva per i negozi Sephora.

Ad oggi, infatti, la sua linea beauty Haus Labs è possibile acquistarla solo tramite il sito online di Sephora o negli store presenti in tutta Italia. Cosa sappiamo del brand di Lady Gaga e perché è uno dei marchi migliori su cui puntare nel 2025?

Ecco alcune informazioni sui prodotti del brand di cosmetici dell’artista statunitense che probabilmente vorrai provare anche tu quanto prima!

Haus Labs by Lady Gaga, il marchio americano di cosmetici vegani da provare assolutamente

Da vera appassionata di make up artist, provare i prodotto di Lady Gaga sembra quasi un obbligo. Un marchio vegano e cruelty-free, l’obiettivo della fondatrice è quello di diffondere un make up sempre più creativo e ben definito, così da mettere in risalto l’originalità e trovare finalmente il coraggio di mettersi in mostra attraverso un make up fuori dagli schemi. Haus Labs by Lady Gaga, il marchio americano di cosmetici vegani da provare assolutamente – Pourfemme.it

Lady Gaga insieme al suo brand ha voluto creare dei prodotti che abbiano come filosofia di base un mix di arte e scienza, perfetti per realizzare un make up completo e originale.

Uno dei best seller in tutto il mondo è il fondotinta con arnica fermentata che è possibile trovare in ben 51 sfumature, dalla più chiara a quella più scura. Anche il correttore Triclone Skin Tech Hydrating Concealer è un prodotto da provare quanto prima per la sua efficacia e la sua lunga durata. Questo prodotto, invece, è proposto in ben 31 nuances.

Per la base non manca il blush in crema in formato stick, così da poterlo portare sempre con sé e applicarlo con estrema comodità e praticità, l’illuminante e la cipria fissante e i vari pennelli con cui applicare e stendere i vari prodotti di make up.

Per le labbra impossibile non provare l’olio ibrido: un prodotto colorato e traslucido che, oltre a donare brillantezza alle labbra, dona idratazione e morbidezza. Si adatta al colore della pelle e non risulta essere per nulla appiccicoso.

Per poter creare un perfetto make up cat eye, ovvero il trucco occhi dallo sguardo felino, l’eyeliner liquido di Haus Labs è uno dei prodotti più amati delle make up artist.

I prodotti di Haus Labs by Lady Gaga, quindi, son da testare sulla propria pelle e dare vita così a make up impeccabili da sfoggiare tutto il giorno!