Harry e Meghan, la “triste” realtà che viene a galla subito dopo il viaggio: impossibile nasconderlo

Per molti cittadini inglesi, quanto avvenuto tra i fratelli Windsor risulta tutt’oggi poco comprensibile. Il principe Harry si è trasferito in California da ormai cinque anni e i suoi contatti con la famiglia hanno raggiunto quota minima. Nel frattempo Meghan Markle ha tentato di costruire un’immagine pubblica che si avvicinasse il più possibile a quella di Lady D, senza tuttavia riuscirci.

E mentre i Sussex sono impegnati nei tour intercontinentali – necessari per la promozione del decimo anniversario degli Invictus Games – gli esperti reali si chiedono se tale diatriba si fosse potuta in qualche modo prevedere. Effettivamente ci furono dei segnali velati, prodotti dalla stessa Meghan Markle, i quali fecero legittimamente agitare i membri della Famiglia Reale. Parliamo di comportamenti e dichiarazioni che spinsero William a chiedere spiegazioni al fratello, tendando al contempo di ridimensionare i danni.

Harry e Meghan: verità celate (non troppo)

Occorre compiere un salto indietro nel tempo, precisamente nel 2019, quando i duchi del Sussex partirono per il loro ultimo impegno associato alla corona inglese. Raggiunsero l’Africa meridionale ed iniziarono il tradizionale tour del luogo. All’epoca Meghan era incinta del piccolo Archie, uno dei periodi – stando alle rivelazioni della diretta interessata – più difficili della sua esistenza. Durante l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey di fatto, l’attrice confessò di aver avuto dei pensieri suicidi e di aver vissuto male la gravidanza a causa della mancata comprensione dei royals e dell’attenzione costante dei paparazzi.

Per quanto la chiacchierata con l’iconica giornalista americana destò un certo scalpore, in realtà – analizzando il percorso della duchessa come membro ufficiale – si evince che quest’ultima avesse inviato una serie di segnali di malessere al pubblico. Proprio durante il tour in Africa, il giornalista ed inviato Tom Bradby chiese a Meghan come stesse affrontando le difficoltà associate al concepimento del piccolo e quest’ultima risposte: “Grazie per avermelo chiesto, perché non sono in molti a chiedermi se sto bene“ – la stoccata dell’attrice.

Fu proprio quella la prima occasione nella quale William drizzò comprensibilmente le antenne e richiamò il fratello all’ordine. “Ha concluso il tour tanto promettente dei Sussex in Africa meridionale con una nota triste” – ha riflettuto in seguito l’esperto reale Robert Lacey – “Autocommiserazione e lacrime: da quale manuale di Sunshine Sachs provenivano?”. L’ironia e il sarcasmo dell’autore si sposano con ciò che accadde successivamente alla rinuncia dei titoli. L’obiettivo di Meghan Markle divenne immediatamente chiaro: essere paragonata alla suocera scomparsa, Diana Spencer.