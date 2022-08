Halloween Party: inviti e biglietti horror

Stai per organizzare una festa di Halloween per bambini? Gli inviti che vi mostriamo oggi sono davvero irresistibili, e fanno venir voglia di festeggiare anche a chi proprio non sopporta questa festa! Ecco come realizzarli, come imitarli alla perfezione o come stamparli… per un party da brivido!

Biglietti per una festa di Halloween: inviti da stampare

Foto Shutterstock | Dominik Hladik

Ok, mettiamo caso che avete deciso di organizzare la vostra festa di Halloween. Il menù mostruoso l’avete già scelto, i travestimenti ci sono, la location è quasi allestita…. manca solo una cosa: gli inviti per la festa!

Non potete cadere nell’errore di banalizzare il vostro party da paura con un semplicissimo foglietto bianco in busta da lettere… ecco allora che arriviamo noi di Pourfemme a suggerirvi un po’ di idee diaboliche da imitare o da stampare!

Foto Shutterstock | SimoneN

Tanto per cominciare… cosa ne pensate di una pergamena dal tocco vintage? Libero sfogo alla fantasia nella personalizzazione dell’invito, con una frase ad effetto!

Foto Shutterstock | Iryna Mylinska

Si parte dai più classici inviti, da personalizzare con del testo, a quelli con una bella zucca sorridente, fino a soluzioni via via più macabre, come ad esempio lapidi che contengono il testo dell’invito, boccette che custodiscono ragnetti in plastica, scheletri snodabili e tanto altro ancora.

Foto Shutterstock | Seita

Questi inviti hanno un unico obiettivo: preparare gli invitati a cosa gli aspetterà durante la festa, e a cosa si perderanno nel caso decidano di declinare l’invito.