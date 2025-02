Guida definitiva al quiet luxury: come vestirsi eleganti senza ostentare

Nessun logo in mostra nonostante il capo indossato sia firmato, è il trend americano del quiet luxury con l’obiettivo di indossare capi di lusso senza ostentare. Questa è la guida definitiva per seguire il trend del momento e realizzare così look minimal ma decisamente di qualità e soprattutto di tendenza.

La qualità deve essere eccellente, ma per avere capi di qualità è fondamentale avere un budget a disposizione. Anche i capi di seconda mano ti permettono di sfoggiare look alla moda firmati, alternativa perfetta per chi non ha la possibilità di acquistare capi delle Maison più famose.

In cosa consiste, quindi, il quiet luxury?

Quiet luxury, quando puoi sfoggiare capi firmati senza ostentare

Per poter sfoggiare un look quiet luxury è importante scegliere i brand con cura. Se non hai la possibilità di avere un budget abbastanza importante, puoi sempre scegliere i capi di seconda mano. Oltre ad essere benefico per l’ambiente, ti permette di risparmiare e soprattutto di poterti rifare il guardaroba da zero puntando solo a prodotti di alta qualità, nonostante siano già stati utilizzati.

Presso i mercatini dell’usato potrai trovare tanta scelta, ti basterà fare una ricerca nella tua città e recarti in uno dei negozi di vendita dell’usato. Come vestirsi secondo la tendenza del quiet luxury?

Innanzitutto è importante scegliere capi basic così da poterli abbinare facilmente tra di loro, punta all’eleganza in modo tale da avere outfit per tutte le occasioni. Un capo indispensabile che non deve assolutamente mancare nel guardaroba? Il blazer in versione total black!

Elegante, minimal e di classe, puoi indossare il blazer sia su un pantalone dal taglio sartoriale abbinato a delle décolleté, scarpe che ogni donna sembrerebbe dover avere, o un jeans in versione cargo per uno stile più casual e sbarazzino.

Anche per quanto riguarda la scelta del jeans è importante scegliere pantaloni di qualità, il tessuto così tenderà a rimanere intatto e soprattutto il colore persisterà nel tempo.

Un jeans di qualità è fondamentale da avere nell’armadio, puoi abbinarlo a tantissimi altri capi d’abbigliamento e scegliere il tipo di calzatura che preferisci indossare.

Una camicia bianca o azzurra ti permette di sfoggiare look da ufficio o più formali, se il tessuto è di qualità potrai sfruttare la camicia in mille modi diversi.

Da avere nell’armadio anche un maglione in cashmere, prediligi tonalità chiare per un look semplice ed elegante.

L’approccio minimalista ti permette di scegliere capi d’abbigliamento versatili dalle nuance eleganti. Anche per quanto riguarda la borsa puoi scegliere un accessorio di qualità firmato senza loghi in vista. Gli accessori, ad esempio, sono un perfetto modo per sfoggiare dettagli di lusso senza ostentare.