I guanti trasparenti sono di tendenza per l’inverno 2025 e si indossano così. L’accessorio donerà quel tocco di stile in più al tuo look invernale!

Le tendenze del nuovo anno si fanno sempre più interessanti. Con l’arrivo della fredda stagione i trench hanno lasciato spazio ai cappotti oversize, le ballerine agli stivali di tendenza e sciarpe e cappelli entrano a far parte degli accessori da avere assolutamente nel guardaroba.

Per affrontare il freddo dell’inverno e soprattutto rimanere al passo con le tendenze, anche gli accessori vanno scelti con cura. Se il tuo obiettivo non è quello di trascorrere le vacanze in montagna, quindi sulla neve, ma di girare per le varie città italiane, potrai sfoggiare una tendenza moda del momento molto apprezzata: i guanti trasparenti.

Ebbene sì, mettiamo da parte le nuances eccentriche e vistose e lasciamo spazio alla trasparenza, i guanti son sempre più chic ed eleganti e possono essere sfoggiati in qualsiasi occasione.

Simili a quelli da sposa, per quest’inverno 2025 potrai indossarli anche su look casual o più formali. Ecco cosa devi sapere su questa tendenza tanto particolare quanto amata!

I guanti trasparenti sono la tendenza moda dell’inverno 2025 che potrebbe conquistarti in un istante

I guanti trasparenti solitamente vengono associati all’abito da sposa, per l’inverno 2025 entrano a far parte degli accessori di tendenza su look casual e chic. Come sfoggiarli con stile? Ecco alcuni consigli per indossare i guanti trasparenti!

Zara propone dei guanti lunghi trasparenti con tanto di fiocchi très chic, sono in tulle e possono essere indossati su ogni look. Ideali su long dress o su maglioni e pantaloni eleganti, i guanti di Zara lunghi in tulle con i fiocchi possono essere sfoggiati anche su dei semplici jeans e una felpa monocolore, proprio come la modella qui sopra.

I guanti trasparenti sono una tendenza moda versatile da poter adattare al proprio stile e ottenere così outfit trendy e personalizzati.

Per chi ama la trasparenza e ama osare con gli accessori, i mezzi guanti a rete sono perfetti per completare il look. Li trovi anche da H&M a un prezzo più che onesto, puoi sfoggiarli in tantissime occasioni purché siano fuori da un contesto formale.

Se desideri puntare ai pezzi di alta moda, Ermanno Scervino propone dei guanti lunghi in cotone beige elegantissimi da indossare in tantissime occasioni. Morbidi ed elastici al punto giusto, donano quel tocco di stile in più anche ad un abito mini dress con paillettes da sfoggiare anche durante la notte di Capodanno.