Ma ti ricordi tutti i gossip di questo 2023? Diamo una spolverata alla memoria prima dell’inizio degli scoop del 2024

Il 2024 è alle porte, ma prima diamo una spolverata ai ricordi. Quali sono stati i gossip che ci hanno accompagnato in questo 2023?

I nostri amati vipponi ci hanno fatto sognare, soffrire, piangere e ridere durante questo 2023. Ne sono successe veramente tante: coppie che si sono lasciate, chi si è ritrovato, chi si è riscoperto e chi sta tuttora affrontando una crisi.

Si sa che la parte difficile del gossip è ricordaselo tutto a mena dito. Una buona tattica però potrebbe essere quella di ripercorrerli tutti uno ad uno.

Ricordiamo insieme gli scoop importanti di questo 2023 così da iniziare cariche e belle informate in vista del nuovo anno!

Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Chiara Ferragni: tutti gli scoop del 2023!

Qualcuno si è sposato, alcuni hanno fatto bambini, altri si sono lasciati: ripercorriamo la cronaca rosa di questo 2023.

Prepariamoci al meglio al 2024 rispolverando tutti gli scoop, gli addii e i matrimoni che hanno fatto parte di questo anno.

La prima coppia di cui vogliamo parlare è quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A gennaio i due si mostravano felici ed innamorati sui social, ma dopo poco ecco che la nuova rottura è arrivata.

Dopo vari tira e molla durati per anni, il conduttore si è riscoperto single, dopo aver tradito la modella con 12 ragazze diverse come ha detto proprio Belen in una intervista fatta a Verissimo.

La Rodriguez, dopo poco dalla rottura, ha ritrovato il sorriso con il nuovo fidanzato amico da una vita, Elio Lorenzoni.

Un’altra donna che ha concluso il suo matrimonio è Elisabella Canalis. La donna viveva in America ed era sposata con il chirurgo Brian Perri da cui ha avuto una figlia.

Il 3 luglio i due si sono presentati in tribunale con le pratiche di divorzio in quel di Los Angeles.

La Canalis è rimasta single per poco. Ora è fidanzata con Georgian Cimpeanu, campione di kick boxing. I due hanno in comune l’amore per lo sport.

Anche Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno la medesima passione in comune. A fine anno scorso i due vennero paparazzati insieme e nel 2023 il loro amore è diventato ufficiale.

Red carpet insieme e vacanze mano nella mano, i due si sono anche difesi dalle molte accuse degli hater.

Alcuni utenti credono che la Satta stia distraendo Berrettini dal suo tennis. Il ragazzo, dopo un infortunio, è tornato poco o nulla sul campo.

Matteo e Melissa stanno continuando a difendersi dalle accuse ed intanto sognano di avere un figlio insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, invece, non se la sono passata proprio bene questo anno. Lui ha scoperto della sua malattia ed in più c’è stata la grande litigata sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

Fedez e Rosa Chemical si baciarono durante la diretta e l’influencer non l’ha prese molto bene.

Dopo giorni di silenzio (hanno saltato pure la pubblicazione d’amore nel giorno di San Valentino), i due si sono mostrati sereni.

Adesso hanno altro a cui pensare… tra cui, dove passare le vacanze di Natale.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono diventati per la prima volta nonni. La ormai non più tanto piccola Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio di nome Cesare Augusto.

Il bimbo è nato dall’amore di Aurora con il suo compagno da sempre Goffredo Cerza.

Eros, con la bella notizia, è uscito allo scoperto con la nuova compagna Dalila Gelsomino, mentre la Hunziker si è lasciata andare tra le braccia dell’osteopata romano Alessandro Carollo.

Anche Diletta Leotta è diventata mamma della bellissima Aria. La sua storia iniziata quest’anno con il portiere Loris Karius prosegue molto bene, soprattutto dopo la nascita della piccola.

Chi ci ha fatto sognare più di tutti, però, è la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. I due si sono separati nel 2022, ma la verità sulla loro rottura è arrivata solo quest’anno con la serie Unica.

Il calciatore sta ancora con Noemi Bocchi, mentre la conduttrice è innamorata e fidanzata con Bastian Muller.