Dove andranno Chiara Ferragni e Fedez per questo Natale? Ecco le ultime indiscrezioni

Mancano dieci giorni al Natale e Chiara Ferragni e Fedez stanno decidendo dove passeeranno le vacanze per le feste. Scopriamo gli ultimi dettagli rilevati

Molti sapranno che Chiara Ferragni ha comprato un’altra casa. Questa si trova in Piazza del Duomo a Milano e la famiglia al completo si è già spostata nella nuova dimora.

Dopo aver fatto la cena d’inaugurazione, ecco che i Ferragnez si preparano alle feste addobbando un gigantesco albero di Natale in salotto e non si perdono neanche qualche giorno di neve in montagna.

Adesso, però, è tempo di decidere se festeggiare il Natale a casa o fuori porta. Chiara preferisce una possibilità, mentre Fedez opta per l’altra.

Chi ha avuto la meglio? Scopriamolo insieme!

Fedez e Chiara Ferragni: indecisi su dove passare il Natale

Tra poco più di una settimana sarà Natale. Comprati gli ultimi regali e fatto l’albero, adesso è tempo di decidere il menù per le feste e la location dove questo verrà gustato.

Come per molti, questo è anche un problema dei Ferragnez. Fedez preferirebbe stare a casa, ma Chiara Ferragni non è d’accordo, come racconta il rapper in una diretta Instagram.

Molti utenti credevano che i due avrebbero festeggiato il Natale a casa visto la nuova dimora, ma Fedez ha negato tutto.

“Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa?” chiede ironico il rapper ai suoi fan.

Si sa che la Ferragni ama viaggiare e approfitta di ogni momento libero per staccarsi dalla sua realtà. Ama vedere il mondo da sola, ma soprattutto con la sua famiglia al completo.

“Abbiamo escursioni con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno” racconta ridendo Fedez prendendo un po’ in giro la voglia di fare di sua moglie.

Le parole del rapper, però, non vengono apprezzate da tutti. Un utente, infatti, commenta il video così: “Che fatica essere ricchi…“, ma ecco che Fedez mette subito le mani avanti e difende sua moglie.

E’ proprio il rapper a rivelare che Chiara è sempre stata così sin da quando era una bambina. Lei ama stare fuori di casa e fare mille passeggiate.

“Io rimarrei volentieri a casa” commenta a parer suo Fedez. Si sa che questo lato del carattere tra i due non coincide molto bene. Lui ama stare da solo in famiglia, mentre Chiara starebbe tutto il giorno circondata dai suoi amici e dai suoi parenti magari anche applicando il nuovo prodotto appena aggiunto nella sua beauty routine.

Qualcheduno poi si è chiesto dove andassero i Ferragnez per questo Natale. “Non lo so raga. Non so niente io, non mi interessa” commenta esausto Fedez.

Abbiamo pochi dettagli sul Natale dei due vip, ma a breve sicuramente uscirà qualche notizia in più, magari proprio grazie ad una diretta di Chiara Ferragni