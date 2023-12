Nuovo prodotto nella beauty routine di Chiara Ferragni per il nuovo anno. Ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni si prepara al Natale, ma non dimentica anche l’arrivo dell’anno nuovo. Ecco cosa non mancherà più nella sua beauty routine!

Chiara Ferragni, influencer da quasi 30 milioni di followers, si sta preparando al Natale. Queste feste verranno celebrate nella nuova casa a Milano, finita proprio qualche giorno fa.

Per prepararsi alle feste, Chiara e la sua famiglia sono andati una settimana sulla neve e hanno anche già addobbato l’albero di Natale.

Ma qualcosa bolle in pentola, anzi, nella padella per le castagne… L’influencer ha firmato una nuova collaborazione e siamo certe che questo prodotto non mancherà più nella sua beauty routine.

Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Chiara Ferragni fa entrare nella sua beauty routine Arval Cosmetici

Chiara Ferragni ha appena firmato la collaborazione con Arval Cosmetici per tutto il 2024. L’azienda ha confessato di star cercando una figura famosa che potesse valorizzare al massimo i loro obbiettivi.

Non cercavano solo una donna bella ed elegante, ma anche unica e credibile e chi è meglio di Chiara Ferragni?

Oltretutto, è super sensuale in questo look!

“E’ stata la risposta più coerente, perché rispecchia pienamente tali valori, sia come donna che come imprenditrice” rivela proprio Arval in merito alla scelta ricaduta su Chiara.

Lei, attraverso i social e contenuti multimediali, potrà dare consigli di bellezza a tutto il mondo.

La Ferragni avrà proprio l’obbiettivo di portare una ventata di aria fresca all’azienda e di migliorare la strategia comunicativa del brand.

La collaborazione inizierà con il rilancio della collezione Couperoll. “Nel 2024 la collezione si rinnova con formule potenziate e pack innovativi per affrontare un problema cutaneo che colpisce oltre 3 milioni di persone e che si manifesta con arrossamenti della pelle dovuti non solo a couperose, ma anche alla sensibilità e reattività cutanea e alla rosacea” rivela il ceo Luca Mazzoleni.

Arval è già un eccellente brand, ma punta ad ottenere risultati ancora migliori. Questa azienda esiste da più di 70 anni e con la collaborazione con Chiara Ferragni c’è la speranza che questo brand si modernizzi ancora di più.

“Celebrerà ulteriormente l’impegno di Arval nel continuare ad investire in comunicazione ed innovazione rendendo il brand sempre più un punto di riferimento per il mercato, ma soprattutto per il consumatore” conclude entusiasta il ceo.

Chiara Ferragni è pronta a festeggiare il Natale con la sua famiglia, ma non si dimentica del lavoro. A breve presenterà i primi prodotti di Avral e già non vede l’ora di iniziare.

Questa è una nuova sfida per l’influencer ed una scommessa sicuramente vinta dall’azienda di cosmetica