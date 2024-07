Gonna bianca: ecco gli abbinamenti top per l’inverno 2024

La gonna bianca in inverno non ti sembra la scelta giusta? Non è così, scopri come indossarla

Scopriamo come abbinare al meglio per essere sempre alla moda la gonna bianca in inverno. Sarà un vero e proprio must have.

I saldi estivi sono appena iniziati e tutte vogliamo fare l’affare dell’anno. Noi oggi ti suggeriamo qualcosa di particolare che potresti comprare e che andrà benissimo anche in inverno. Ti sembrerà strano ma indossare una gonna bianca, anche se ti fa pensare alle sere trascorse al mare, è perfetta anche per la stagione invernale.

Ti mostreremo nelle prossime righe come abbinarla al meglio per essere sempre alla moda. Tutte le tue colleghe, questo inverno, rimarranno senza parole. Sei pronta a prendere appunti ? Iniziamo subito!

Gonna bianca in inverno? Così è perfetta

Non c’è niente da fare ma se diciamo gonna bianca viene in mente l’estate. Questo è il colore per eccellenza di questa stagione dove tutti noi siamo più liberi. Vogliamo passare del tempo in totale relax e ricaricarci in vista dell’inverno. Noi però ti vogliamo dare qualche piccolo suggerimento super top.

Si perché per essere stilose e alla moda in inverno, o meglio nel prossimo, dovremmo assolutamente indossare una gonna bianca. In che modo? Ecco sei idee che lasceranno tutti senza parole. Iniziamo:

Vogliamo essere city chic? Ecco che la gonna lunga in raso viene abbinata ad una camicia bianca. Il total white vince sempre. Se ci mettiamo poi dei stivali texani neri ed un cappello colorato saremo top

Ecco che la gonna lunga in raso viene abbinata ad una camicia bianca. Il total white vince sempre. Se ci mettiamo poi dei stivali texani neri ed un cappello colorato saremo top Gonna lunga bianca e giacca di lana che ci chiude con un fiocco. Ballerine con borchie nere e borsa dello stesso colore. Un look super chick perfetto tutto il giorno

che ci chiude con un fiocco. Ballerine con borchie nere e borsa dello stesso colore. Un look super chick perfetto tutto il giorno Gonna con dettagli in sangallo che abbineremo a stivali neri e balaclava.

che abbineremo a stivali neri e balaclava. Giochiamo molto con le sfumature del bianco , dal bianchissimo al crema. Inseriamo tutto nel nostro look con scarpe da ginnastica e borsa a tracolla.

, dal bianchissimo al crema. Inseriamo tutto nel nostro look con scarpe da ginnastica e borsa a tracolla. Camicia colorata verde lime e scarpe da ginnastica bianche con dettagli animalier. Un cappotto over e saremo alla moda

e scarpe da ginnastica bianche con dettagli animalier. Un cappotto over e saremo alla moda Frange e ancora frange, questo sarà il modo migliore per indossare la gonna. Abbiniamo anche un cappellino da baseball ed il gioco è fatto.

Come hai visto la gonna bianca possiamo utilizzarla con mille abbinamenti diversi. Saremo perfette sia per andare al lavoro che per un’uscita con le amiche. Quindi, se non hai una gonna bianca nel tuo armadio rimedia immediatamente, sono iniziati anche i saldi!

