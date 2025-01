Cos’è la gomma depilatoria e come utilizzarla per la rimozione dei peli

La gomma depilatoria è un prodotto molto utile per la rimozione dei peli superflui. Se hai intenzione di rimuovere i peli e allo stesso tempo esfoliare la pelle, ecco che la gomma depilatoria potrebbe fare al caso tuo. Come utilizzarla e soprattutto come funziona?

La gomma depilatoria taglia il pelo con l’attrito, quindi agisce come un simile rasoio. La differenza è che puoi usare il tool sulla pelle asciutta e pulita, rispetto al rasoio che richiede l’utilizzo di una schiuma da applicare sulla zona da trattare.

Per utilizzare la gomma ti basterà passarla con movimenti circolari sulle gambe o sulla zona in cui andare a rimuovere i peli o la peluria, puoi riutilizzarla ogni volta che vuoi, l’importante è lavarla ad ogni utilizzo e lasciarla asciugare a temperatura ambiente.

Quali sono le migliori gomme depilatorie in commercio? Eccone 3 da mettere nel carrello quanto prima!

Gomma depilatoria: cos’è e come funziona

Avere una gomma depilatoria ti permette di rimuovere i peli superflui ed esfoliare la pelle in un solo gesto. Se hai poco tempo e soprattutto non hai modo di poterti dedicare ad un trattamento più lungo, come ad esempio una classica ceretta araba, ti consigliamo di avere con te una gomma depilatoria pronta all’uso.

Facile da usare, è anche molto economica e puoi trovarla veramente ovunque. Eccone 3 tra cui scegliere!

Il primo prodotto che ti suggeriamo è firmato Sephora Collection: ha un costo di circa 17 euro, ma in questo periodo la trovi scontata al 30%. Il prodotto di Sephora può essere acquistata sia online che negli store in tutta Italia!

Un’altra gomma depilatoria la trovi presso lo shop online di Notino: il prodotto depilatorio con effetto esfoliante lo puoi pagare meno di 11 euro. Sul sito di Notino, inoltre, trovi spesso i prodotti in offerta e codici sconto da utilizzare, quindi monitora il sito per acquistare la gomma ad un prezzo ancora più conveniente!

Un’altra gomma la trovi su Amazon: puoi acquistare il prodotto e provarlo su gambe, braccia e schiena, per ottenere una pelle liscia e setosa in un solo gesto. Anche qui il costo è di circa 14 – 15 euro.

Se hai spesso a che fare con la depilazione, ti consigliamo di prendere in considerazione l’idea di fare il laser per la rimozione definitiva dei peli. In questo modo non avrai più problemi con ricrescite varie e peli da eliminare!