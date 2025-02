Glowy Skin senza trucco? I segreti della ‘Glass Skin’ coreana da provare nel 2025

Nel mondo della bellezza, una pelle fresca e luminosa è uno degli obiettivi più ambiti. A questo proposito, è attualmente in tendenza la Glass Skin coreana o Glowy Skin senza trucco. Si tratta di un modo del tutto diverso di pensare alla cura della pelle. Quando si parla di beauty, la skincare non può mancare.

Questa promette una pelle levigata, luminosa, sana e uniforme, ma la Glowy Skin o Glass Skin ha qualcosa in più: essere tanto lucida da sembrare di vetro. Scopriamo i segreti della Glass Skin coreana o Glowy Skin senza trucco, da provare nel 2025.

Il significato di Glass Skin

La Glass Skin coreana o Glowy Skin senza trucco ha la particolarità di rendere la pelle ancora più compatta, liscia e luminosa, ma non per forza perfetta. Questa è stata inventata da un’imprenditrice coreano-americana, Alicia Yoon. Il significato di “Glass Skin” è, proprio quello che proviene dall’espressione coreana “yuri pibu”, ovvero “pelle di vetro” e, cioè, incredibilmente liscia e luminosa.

Ovviamente, sui social non si parla di altro. È possibile ottenere una pelle senza imperfezioni e brillante, tanto da sembrare che vi siano applicati dei filtri. Ci sono alcuni rimedi naturali fai-da-te, che consentono di ottenere un effetto del genere. Ma quali?

La Glass Skin coreana fai-da-te: come ottenere l’effetto Glass Skin con maschera e senza make-up

C’è chi pensa che occorra ricorrere all’uso di prodotti per la Glass Skin coreana, invece l’effetto pelle di vetro si può ottenere – come detto prima – semplicemente ricorrendo a soluzioni fai-da-te naturali. Prima di tutto, occorre purificare la pelle con dell’argilla verde o polpa di avocado: basta impastare un cucchiaino con qualche goccia di acqua tiepida e tenere la maschera sul volto, per circa quindici minuti, da risciacquare. Questa si può fare una volta alla settimana. Altrettanto importante è l’esfoliazione, che aiuta a eliminare le cellule morte favorendo il rinnovamento cellulare così da ottenere una pelle uniforme e liscia. Provate, quindi, uno scrub con un cucchiaino di farina di avena e un cucchiaio di glicerina vegetale: massaggiatela, delicatamente, una volta a settimana e sciacquate con acqua fredda.

Da non dimenticare l’importanza dell’idratazione, ricorrendo a oli vegetali come l’olio di jojoba, rosa mosqueta o germe di grano. Questi nutrono in profondità, non ostruiscono i pori e sono ricchi di antiossidanti e vitamine. Come fare? Applicatene qualche goccia sul volto ancora umido, per un’idratazione duratura. Non può mancare – quando si parla di skincare fai-da-te – anche l’uso del tonico, che bilancia il pH della pelle: è possibile prepararne uno con un cucchiaio di acqua di rose e una goccia di aceto di mele dalle proprietà lenitive e rinfrescanti. Infine, una goccia di glicerina vegetale sulla punta del naso e sulle gote consente di riflettere la luce. Non dimenticate, però, la protezione solare e di bere acqua e tisane per una corretta idratazione.