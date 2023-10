Giuseppe Zeno, chi è l’attore di Blanca 2: età, altezza e l’amore con la bellissima moglie Margareth Madè

Giuseppe Zeno è il protagonista della fiction Blanca, ma chi è nella vita di tutti i giorni? Ecco qualche curiosità in più su di lui.

L’attore è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano, e il suo talento ha sin da subito attirato l’attenzione del grande pubblico. Originario di Napoli, ha infatti raggiunto la popolarità grazie al successo che ha ottenuto in molte fiction italiane, come Mina Settembre. Ha inoltre sempre lavorato al cinema, in tv e al teatro, e ha pronunciato il fatidico sì con la moglie Margherita da cui ha avuto due figli.

Molti fan si chiedono spesso cosa abbia fatto prima della notorietà e chi sia la donna che ha conquistato il suo cuore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Giuseppe Zeno, dalla carriera alla vita privata: quel che ancora non sai

L’interprete italiano, nato a Napoli nel 1976, è amatissimo da migliaia di persone, ma la sua vita non è solo lavoro ma anche amore e famiglia. Zeno ha infatti conosciuto la bellissima Margareth Madé nel 2015 e, l’anno successivo, i due si sono felicemente sposati nella Chiesa di San Giovanni Battista sull’isola di Ortigia (Siracusa). Dalla loro relazione sono nate inoltre le due figlie Angelica e Beatrice. Lei si è sempre mostrata molto innamorata dell’attore, e gli sta accanto in ogni momento, anche quando ci sono delle sfide lavorative da affrontare.

Giuseppe Zeno ha conseguito da giovanissimo il diploma di Capitano di lungo corso presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo. Si è però approcciato sin da subito al mondo dello spettacolo, e ha così deciso di intraprendere un percorso di attore frequentando l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e poi l’Accademia d’Arte Drammatica di Varsavia. Ha poi lavorato in piccoli ruoli, ma il suo primo esordio è avvenuto nel 1997, quando è arrivato a teatro con lo spettacolo Le troiane di Euripide. Il vero successo arriva però nel 2002, quando interpreta il ruolo di Alberto Fusaro in Incantesimo. Zeno entra in seguito a far parte del cast di Un Posto al Sole e in quello di Gente di mare, dove interpreta il personaggio di Tony Amitrano.

Il 2006 rappresenta per lui un vero e proprio punto di svolta, dato che prende parte alle riprese de L’onore e il rispetto affianco di Gabriel Garko, nel ruolo di co-protagonista. Si susseguono così molti altri progetti come Squadra antimafia – Palermo oggi, Il Paradiso delle Signore, Tutto può succedere e la miniserie tv Mentre ero via.