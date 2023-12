Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli torna il sereno, ma c'è un secondo uomo di mezzo...

Pierpaolo Pretelli fa una splendida sorpresa a Giulia Salemi per il loro terzo anniversario, ma spunta un uomo di troppo. Di chi si tratta?

Il 26 dicembre è l’anniversario di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Infatti i due, ormai tre anni fa, si sono scambiati un bacio sotto il vischio quando si trovavano entrambi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo tanti rumors che parlavano di crisi, ecco che Pierpaolo sorprende la sua fidanzata per il loro anniversario.

Presente nelle foto, però, un uomo di troppo. Che l’abbia colta in fragrante?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la sorpresa va alla grande, ma c’è una terza persona che tiene il cero

Finalmente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno messo a tacere le voci di crisi delle ultime settimane.

In realtà, i due avevano ammesso che tra loro c’erano delle difficoltà e avevano bisogno di tempo per capire se il loro sentimento fosse ancora vivo.

A far partire i rumors, ci pensò il solito Fabrizio Corona…

Sul suo profilo Instagram scrisse che tra Giulia e Pierpaolo l’amore era finito, “lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito“.

Prontamente l’influencer spiegò che il loro amore non era legato da nessun contratto o da qualche programma televisivo.

“Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita” commentò Giulia concludendo: “Ci serve del tempo per favore, rispettateci”.

Dopo queste parole, i due gieffini hanno passato il Natale separati facendo venire ancora più dubbi ai fan della coppia.

Ma ecco che arriva la sorpresa!

Proprio grazie ad un secondo uomo, Mario, nonché padre di Giulia, Pierpaolo è riuscito a fare una dolce sorpresa alla sua amata nel giorno del loro terzo anniversario.

Dopo aver mostrato il suo make up per il Natale, Giulia si è diretta al ristorante con suo padre e dal nulla l’ex gieffino è spuntato nel locale dove l’influencer stava festeggiando Santo Stefano.

“Ma voi vi siete coalizzati?” sono state le prime parole dette da Giulia nel momento in cui ha visto entrare Pierpaolo.

Dal video si vede che un attimo dopo, la coppia si stava già abbracciando e, una volta finito, Pretelli porge all’amata un bel mazzo di rose rosse.

La coppia ha poi pubblicato qualche scatto della sorpresa sul proprio profilo Instagram.

Giulia, sotto il post, scirve: “Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario mentre ero a pranzo con mio papà ed io che pensavo che fosse ancora via per una serata convinta di vederlo tra qualche giorno“.

Pierpaolo, invece, aggiorna gli amici sulla sorpresa e ammette di avercela fatta. L’ex velino di Striscia aveva raccontanto a tutti quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore e gli amici erano fin troppo curiosi.

Che sia tornato finalmente il sereno? Questo non lo sappiamo, ma una cosa è certa: in qualunque modo vada a finire questa storia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si vogliono veramente bene