Make up di Natale: la guru lascia tutte a bocca aperta

Giulia Salemi ci mostra il make up che realizzerà per Natale. Ecco tutti i consigli che ci ha rivelato l’influencer persiana

Giulia Salemi è una giovane donna, nonché imprenditrice ed influencer persiana. La ragazza lavora in particolar modo sui social dove mostra alcuni dettagli della sua vita di tutti.

Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 2 milioni di utenti. Giulia piace perché è reale, amante del trucco e della moda.

Proprio grazie alle sue passione, la Salemi riesce a raccontarsi e a questo giro lo fa con un bel make up per il Natale che è sempre più vicino.

Scopriamo insieme quali consigli di bellezza ha rivelato

Giulia Salemi mostra il suo make up per Natale

L’influencer Giulia Salemi è in fibrillazione per il Natale che sta per arrivare. Sorridente ed entusiasta, ecco che la giovane donna ci mostra il make up che realizzerà per le feste.

In suo aiuto arrivano i prodotti “Cin Cin” firmati Maybelline.

Giulia si mostra in un reel su Instagram e spacchetta insieme agli utenti i suoi nuovi regalini appena arrivati. Per prima cosa, apre la confezione che contiene due rossetti: uno rosso e nude, entrambi a lunghissima tenuta.

La Salemi opta per il rosso che si sa che è sempre azzeccato quando si parla di Natale. Poi ecco che arriva il momento del correttore. L’influencer opta per uno anti-età della tonalità 01 e lo passa sopra le occhiaie andando così a liftare lo sguardo e gli zigomi.

Una sola passata e tutto è coperto.

E’ il momento delle ciglia. Giulia applica il rimmel “ciglia sensazionali” che con una sola passata allungano e ordinano moltissimo le ciglia ottenendo così un effetto chiamato “a ventaglio”.

La Salemi vuole osare ancora un pochetto sui suoi occhi. L’influencer decide quindi di adoperare una matita nera per allungare otticamente il suo sguardo. Fatta una semplice codina sull’angolo esterno dell’occhio ed ecco che il make up per Natale è quasi finito.

L’eyeliner è la vera passione della influencer e lo sa usare benissimo: scopri i due metodi che utilizza Giulia Salemi per applicare questo prodotto.

Un po’ di blush sulle gote e un po’ di illuminante ed ecco che anche tu sarai pronta per celebrare le feste. La giovane influencer è speditissima con i trucchi, si vede che questo è proprio il suo mestiere.

Il suo make up, comunque, è molto facile da realizzare ed è anche molto naturale. L’effetto wow arriva con il rosssetto rosso che si intona perfettamente con la gioia del Natale.

Prova anche tu a realizzare questo veloce make up e vedrai che risulterai pazzesca anche te. Prenditi il tuo tempo e porta pazienza e in quattro e quattr’otto sarai pronta per incantare tutti al cenone di Natale!